Dani Romera, tanteado

No hay negociaciones como tal todavía con Dani Romera, puesto que se encuentra disputando la ronda final de la promoción de ascenso a Segunda División con el Barcelona B, pero la Unión Deportiva Almería sí que ha mostrado interés en la posible vuelta de un exrojiblanco. Por lo menos, así se lo ha hecho saber a sus representantes y su círculo más cercano, con quien ya ha contactado.

Después de tantos años en Segunda División B, el delantero cañaero quiere dar ya el salto a la categoría de plata. A priori, el filial catalán es favorito en su eliminatoria ante el Racing de Santander, pero los azulgranas ya fallaron en el primer partido ante la Cultural Leonesa, día en el que Dani Romera no fue titular. El exrojiblanco está centrado en conseguir ascender por méritos propios a la categoría de plata, aunque no vería con malos ojos regresar a Almería si caen eliminados ante los santanderinos y si el Barcelona decide no contar con él para el próximo año.

Si sus números en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ya eran buenos hace un par de años, ahora han mejorado en Can Barça, y eso que Dani Romera fue operado de la rodilla y estuvo un tiempo sin jugar. El Almería lo dejó salir puesto que Chuli le cerraba las puertas del primer equipo en Segunda, pero ahora necesita fichar gente con gol y con hambre de cara a la nueva temporada.

La nueva secretaría técnica lo conoce bien y sabe de sus cualidades. Corona lo tuvo como compañero, cuando Dani entrenaba con el primer equipo y jugaba con el filial, mientras que Ibán Andrés lo tuvo a sus órdenes como entrenador del juvenil.