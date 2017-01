Darío Guti regresa a casa

Como el turrón El Almendro, Darío Guti vuelve a casa, aunque en este caso no exactamente por Navidad. Ya se sabía desde hace algunas semanas del interés del CD El Ejido en recuperar a uno de sus héroes del ascenso de la pasada temporada y finalmente las negociaciones han llegado a buen puerto y el almeriense es el primer refuerzo invernal del plantel ejidense. El delantero vicario de 22 años de edad ha rescindido su contrato con el Elche, club en el que ha defendido la elástica de su filial, el Elche Ilicitano, durante toda la primera vuelta de esta presente campaña en el Grupo IV de la Tercera División, y regresa a la disciplina celeste en la que ya estuvo de 2014 a 2016, cuando el equipo estaba en el Grupo IX de Tercera.

Aunque Alberto González, técnico del CD El Ejido, dijo en varias ocasiones que no cambiaría nada de su plantilla y que si por el fuese no pediría fichajes en el mercado de invierno, la marcha de Pedro Mérida al Marbella aceleró la búsqueda de un 9 para el conjunto del Poniente almeriense y Guti era el primero de la lista. Aunque no tiene experiencia en Segunda B, la entidad confía en que aportará lo necesario para cubrir las carencias goleadoras que ha tenido el CD El Ejido en los últimos meses. Además, de sobra es conocida su implicación en cada partido y es por ello que la afición de Santo Domingo llevaba pidiendo a gritos su regreso desde hace ya algún tiempo en las redes sociales. Gran reto el que tendrá por delante el ariete de Vícar, que a priori firma con el club ejidense hasta final de la presente temporada. Con el Elche Ilicitano ha logrado 3 goles en 18 partidos (14 como titular) y cabe destacar que el pasado curso hizo un total de 28 dianas en 38 encuentros con la elástica celeste en el histórico año del salto a la categoría de bronce del fútbol español.

Con la llegada de Darío Guti, que será presentado oficialmente mañana, la entidad de Vicente Puertas sigue demostrando su apuesta por la gente de la tierra. Es el primer fichaje invernal, pero seguramente no será el último. Álex Chico, del Adra Milenaria, sigue a prueba bajo las órdenes de González.