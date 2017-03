Deulofeu, el efecto Julen

Gerard Deulofeu (Milan) y Asier Illarramendi (Real Sociedad) son las grandes novedades en la lista de Julen Lopetegui, seleccionador nacional, para los partidos contra Israel y Francia, en la que se produce el regreso de Pedro Rodríguez (Chelsea) nueve meses después.

España se enfrentará al cuadro israelí el próximo viernes 24 en partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, que se disputará en el estadio El Molinón de Gijón; y el martes 28 a Francia en un amistoso que tendrá lugar en el estadio de Saint Denis de París. De los jugadores de la Real Sociedad a los que seguía de cerca el cuerpo técnico de la selección, finalmente Lopetegui llama a Illarramendi, en la que será su primera presencia en la selección española absoluta.

Deulofeu lo tenía peor en su anterior equipo, pero en el Milan ha dado un salto y ha progresado"

"Gerard es un chico que conocemos muy bien. Lo tenía peor en su anterior equipo, pero con el paso al Milan, ha dado un salto, juega todos los partidos, está a buen nivel y ha progresado mucho. Nos puede ayudar. Asier lleva mucho tiempo jugando bien, a un nivel alto de exigencia y de rendimiento. Tiene unas características especificas para nosotros, queríamos incorporarlo y es el momento oportuno", explicó Lopetegui sobre las dos grandes novedades.

Deulofeu, que está teniendo continuidad y protagonismo en el Milan desde su llegada en el mercado invernal, es la primera vez que es llamado con Lopetegui pero ya debutó con Vicente del Bosque con la absoluta en los amistosos previos a la última Eurocopa.

Esa cita en Francia fue la última aparición de Pedro tras 60 partidos. Regresa nueve meses después en la primera llamada de Lopetegui tras un buen rendimiento en el Chelsea. De momento, el seleccionador descartó el retorno de Cesc Fábregas. "Cesc está participando más, le hemos dado vueltas a que venga pero hemos decidido que no. Lo hemos tenido en la cabeza", dijo el seleccionador.

Respecto a la última lista de convocados de noviembre de 2016, se producen diez cambios con las ausencias de Sergio Asenjo por lesión más Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Escudero, Bartra, Nolito, Lucas Vázquez, Mata, Aduriz y Callejón.

En la portería regresa Sergio Rico; en defensa, Javi Martínez tiene su tercera convocatoria con Lopetegui en un nuevo intento por volver a asentarse en la selección, porque en las dos anteriores por decisión técnica o lesión no pudo jugar. En el centro del campo la entrada de Illarramendi es la novedad y jugadores como Ander Herrera o Iago Aspas se mantienen, con una delantera que presenta las caras nuevas de Pedro y Deulofeu.

Desde ahora, la mente está puesta en el partido de Gijón ante Israel, al que Lopetegui dio máxima importancia. "Hay que afrontar al partido de Israel con energía porque es un rival potente que juega muy bien al fútbol y son tres puntos básicos si queremos clasificarnos para Rusia".

Por último, el seleccionador descartó haber recibido presiones de los clubes grandes para que no convoque a determinados jugadores. "Desde que estoy aquí no he recibido ninguna recomendación salvo la de mis ayudantes. No creo que existan ese tipo de recomendaciones. Tomamos las decisiones siempre velando por la selección española", aseguró con rotundidad, al descartar que ningún club le pida especiales cuidados para algún jugador en un amistoso tras jugar el partido oficial.

El lunes 20 comenzará la concentración en Las Rozas, donde realizarán entrenamientos tres días hasta que en la mañana del jueves se desplacen a Gijón. No regresarán a Madrid y sábado y domingom cuando volarán a París por la tarde.