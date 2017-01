Difícil salida de Unicaja a Mallorca, casa de Ca'n Ventura

Se vuelven a ver las caras el campeón y el principal aspirante, con Ca'n Ventura segundo y cogiendo el testigo de los grandes clubes de la isla ante un Unicaja que no ha dado ni una concesión en su liderato. El equipo de Piero Molducci viaja sin presión y con el firme propósito de continuar invicto tras acumular una docena de triunfos consecutivos que le han valido un amplio colchón de puntos sobre los palmesanos

Si alguien debe tener presión este sábado desde las 17.30 horas, ese es Palma, al menos en la opinión de Borja Ruiz al considerar que los locales no pueden pinchar más. No opina lo mismo Molducci, al afirmar que en un partido entre primero y segundo, ambos tienen una motivación extra, pero no presión. El caso es que tras el choque quedarán otros nueve partidos para definir las posiciones de cara a los play off por el título, mucho camino, pero una victoria ahorradora sería un golpe muy fuerte. Además, está de por medio la Copa del Rey, en la que Ca'n Ventura tendrá que jugar cuartos y es un posible rival tanto en semifinales como en la final de Leganés. En las filas de Unicaja Almería cabe contabilizar tan solo unos leves problemas de espalda en Mario Ferrera, que impidieron al sevillano entrenarse con normalidad.