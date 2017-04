Difícil duelo para el líder en Las Chocillas

Partido complicado para el líder Berja, que tiene que visitar, a partir de las 19:00 horas, a un Plus Ultra que ya está descolgado de la lucha por el ascenso pero que no les va a poner las cosas nada fáciles a los de Novo sobre el césped de Las Chocillas, al que los virgitanos llegan después de empatar 1-1 ante el Roquetas. El Huércal, su más inmediato perseguidor y que tiene a cinco puntos, viaja al feudo de un Vera que no se juega ya nada, pero los del Bajo Andarax no deben relajarse lo más mínimo a domicilio.