Digno rival para un enorme líder

Se había dicho durante la semana que la clave del partido frente al equipo de la ciudad autónoma era cerrarlo en cuanto se tuviera la ocasión, y así fue. Se aplicó la vía rápida, pero yendo de más a menos, eso sí, sin perder en ningún momento el control del choque. También se había insistido en la trascendencia del evento paralelo, la recogida de material infantil de alimentación e higiene destinada a las familias protegidas por la Cruz Roja, y la afición respondió acudiendo en un gran número al Moisés Ruiz y aportando potitos, pañales, toallitas y demás productos incluidos en la lista difundida durante los días previos. El doble triunfo llegó en el inicio de la segunda vuelta del campeonato.

Se protagonizó tanto sobre la pista de juego como fuera de ella, en la faceta de lo deportivo y en la de lo social, por parte del equipo y por parte de su afición. En definitiva, fue el club el que salió victorioso, porque está compuesto por plantilla y la hinchada que lo anima. El máximo artillero del encuentro fue 'Alemão', que firmó 15 puntos con un 55% de acierto en ataque, seguido por el opuesto rival, Toufik Mahdjoubi, que esta vez se quedó en 11. No fue el día del argelino, y su equipo se resintió por ello si bien Javier Monfort mantuvo el tipo con 10 puntos, los mismos que Israel Rodríguez. Fueron los únicos jugadores sobre la decena en un amplio reparto de anotación. El mejor bloqueador fue Moisés Cézar, con tres puntos.

En el primer set la historia fue la de la velocidad hacia la victoria verde, puesto que se fue cumpliendo en todo momento el ir doblando al adversario en el tanteo (8-4, 12-6 y 18-9). El juego de Unicaja fue muy fluido, apoyado en un gran saque que no dejó meterse en el partido a Melilla en ningún momento. Un par de 'ace' a cargo de Israel Rodríguez y 'Alemão' dejaban más claro el problema para los norteafricanos, que no pudieron hacer mucho en recepción. Miguel Ángel de Amo lo tuvo claro en todo momento, y encontró respuesta por parte de sus compañeros para ir avanzando rápido hacia el primer triunfo parcial. Al mismo se llegó con 25-14 en 20 minutos gracias a un bloqueo fuera de Dos Santos a remate de Juanmi.

En el segundo set el partido se niveló mucho más, pero gracias a que Melilla no arrojó la toalla en ningún momento. Se vio un 4-1 inicial que Víctor Méndez, el joven central de los azules, llevó hasta el 5-6 tras bloqueo y saque directo. La mejor respuesta es devolver la misma moneda, y así llegaron dos puntos de saque de Juanmi y de Borja para un 9-7 que el almeriense Fran Iribarne de nuevo anularía con el 9-9 y el 9-10 gracias a su buen saque. El toma y daca llegó al tiempo técnico con 12-10, Moisés quiso que Unicaja se despegara y protagonizó también el 14-10, y por mucho que se resistió el cuadro de Salim Abdelkader la renta resultó cómoda hasta el 29-19 final en 24 minutos.

El tercer set tenía que ser el definitivo y así fue, pero con mucho trabajo en las filas verdes, ya con Mario Ferrera sobre la cancha de juego. 1-3 se puso Melilla y la igualdad imperó, como en la anterior manga, hasta el 10-10. Había errores en ambos bandos, sobre todo en el saque melillense a sabiendas de que había que arriesgar, y además con Toufik no demasiado inspirado. Mientras tanto Io de Amo hizo su segundo punto en segundo toque mientras que 'Alemão' no hizo 'ace' pero sí provocó varios 'free' consecutivos con su saque. Sufrió el conjunto visitante atrás, pero con todo se quiso mantener 'vivo' y tras el 19-14 luchó hasta el 22-20 que no llegó a inquietar. Se cerró el partido con 25-22 en otros 24 minutos.