Dolor en estado puro

Casi ni había empezado a sudar. El partido estaba igualado a un juego. Bethany Mattek-Sand y la rumana Cirstea disputaban el partido individual de Wimbledon. Todo como siempre hasta que la americana decide subir a la red a intentar devolver una dejada de su rival. De repente, se resbala y la pierna derecha hace un extraño y se dobla en una posición inverosímil, luego dolor.

La medallista olímpica de Río permanece tendida en la pista pero grita y aúlla de forma sobrecogedora: "¡¡¡¡Ayuda por favor!!!" repite en varias ocasiones entre llantos y gritos de dolor. Su rival se da cuenta de la gravedad de la situación y salta presta la red. Fue la primera persona que vio el estado de la rodilla de Mattek-Sand. Se lleva a mano a la boca y deambula alrededor de su rival sin saber qué hacer. Pasado un minuto acude la asistencia médica. La tenista estuvo en la pista tumbada más de 20 minutos rodeada de personas y finalmente, es evacuada en camilla.

Ríos de tinta se han derramado criticando la actuación de la organización y del estado de la pista. Al parecer, el estado del césped ha provocado varias situaciones parecidas con resbalones y sustos. Respecto a la actuación de la organización, sinceramente y hablo como médico, es muy mejorable. Viendo el video de la lesión y el aspecto en el que queda la rodilla, ya se puede intuir la gravedad del problema y que afecta al aparato extensor de la misma, ya sea tendón rotuliano o cuadricipital. No entiendo el espectáculo de una decena de personas rodeando a la tenista sin saber muy bien qué están haciendo. Lo más apropiado es inmovilizar la rodilla, tranquilizar a la paciente y evacuarla al hospital. No es una lesión vital y una vez comprobada la situación vascular y neurológica de la pierna, se traslada. La impresión que da desde fuera es que no han sabido manejar la lesión inicialmente y los servicios médicos fueron poco efectivos.

La propia tenista, casi tres días después y a través de su cuenta de Facebook confirma el diagnóstico: luxación de rótula y rotura del tendón rotuliano. Deberá pasar por el quirófano. Es un caso muy parecido al que sufrió Ronaldo cuando jugaba en el Inter de Milán. En un regate, la rodilla hizo un "extraño" y el tendón rotuliano se arrancó de su inserción.

Papel de la rótula

Es una polea que conecta el cuádriceps a través de su tendón, que a su vez se inserta en la zona superior de la rótula. De ella, en su polo inferior, nace la inserción del tendón rotuliano que termina en el relieve que se describe en la tibia, la tuberosidad tibial anterior. Esas tres estructuras forman la correa de distribución encargada de la extensión de la rodilla. Las tensiones a las que se somete sobre todo el tendón rotuliano son realmente importantes. Dicho tendón se comporta como un elástico, se estira y se elonga miles de veces al cabo del día en nuestras actividades cotidianas como subir una escalera o salir del coche. Si además la persona se dedica al deporte profesional, los ciclos estiramiento-contracción son muy numerosos. En el caso que el trabajo sea muy intenso, la ultraestructura del tendón no es capaz de reponerse de una sesión para otra, acumula inflamación, sobre todo en la zona más débil de esa cadena de tres eslabones que es la unión del tendón rotuliano con la rótula, el polo inferior. El tendón se defiende incrementando su grosor y acumulando tejido de peor calidad que el original del tendón, tejido fibroso. Dicho tejido de sustitución no reúne las condiciones tan óptimas como el original por lo que el bucle continúa y aparece la tendinitis. Además, el aporte vascular es menor y el deterioro se perpetúa. Cuando la situación se cronifica, el tendón se debilita y puede ocurrir, como le pasó a Nadal, la rotura parcial del tendón rotuliano en la inserción de la rótula, que le dejó fuera de las pistas casi un año. Si el esfuerzo es puntual e intenso, la fatiga del tejido le hace que no resista y se produce la rotura, mayormente un arrancamiento de la unión del tendón con el hueso o bien.

En el caso de la tenista americana, lo primero que se produjo fue una luxación de la rótula, ésta se sale del canal por donde debe deslizarse que se llama tróclea. No es infrecuente que algunas mujeres sean más propensas a cierta inestabilidad de la rótula, a saber: laxitud articular, genu valgo (rodillas en X), rótulas altas, poco tono muscular. Si la rótula se sale de su sitio, es fácil que quede encajada contra el fémur y que haya que reducirla en quirófano. La tenista sufre un episodio de luxación, pero probablemente debido a la energía y velocidad con la que se desplazaba, el tendón rotuliano no aguantó y se soltó de la inserción en la tibia, provocando un dolor extremo y cómo dijo la propia paciente "noté un "pop", como algo se saliera de su sitio y luego el dolor.

La intervención consiste en un reanclaje de ese fragmento o del tendón desprendido mediante una sutura transósea. Se realizan túneles óseos tanto en la pastilla de hueso como en el resto de la rótula, a través de los que se pasa una sutura de material no reabsorbibles, es decir, que permanecerá en el cuerpo y no de degrada, lo que garantiza la estabilidad de la sutura.

El postoperatorio tiene varias fases. En las primeras semanas, se realizan ejercicios de tonificación de cuadriceps. La extensión activa de rodilla, es decir contragravedad, así como la flexión de rodilla, se reservan hasta que la sutura esté completamente cicatrizada, cosa que ocurre alrededor de las 6-8 semanas. Cada paso debe ser cuidadoso pero firme porque el principal riesgo es el arrancamiento de nuevo del tendón por la zona de la cicatriz.

Dentro de 6 meses, Bethany Matter-Sands volverá a la pistas con una cicatriz en la rodilla y otra en su mente, pero se acostumbrará a ambas para volver a ser de la antes.