Doloroso final para un difícil curso

La dolorosa derrota en Mareo ante el Sporting de Gijón B del pasado domingo puso punto y final a la temporada para una Unión Deportiva Almería B que finalmente no ha podido lograr su objetivo de retornar a la división de bronce del fútbol español. Ese era el reto para el filial de Fran Fernández, volver a llevar al equipo a Segunda B, una meta que no era fácil. A pesar de que el conjunto rojiblanco ha estado toda la temporada en la zona alta de una tabla clasificatoria que incluso llegó a liderar, no fue para nada un camino de rosas convertirse en un potente candidato para el sueño de un ascenso del que se despertó en el penúltimo peldaño del play off .

Emotiva carta de agradecimiento de Fran Fernández

El técnico del filial hacía balance del curso con una publicación en su muro de Facebook el lunes en la que decía que, en lo individual, "inolvidable por todo lo ocurrido en este período, en el que me ha ayudado a seguir mejorando tanto profesional como personalmente". Mientras, en lo colectivo, afirmaba que ha sido "casi inmejorable, está muy reciente lo de ayer y aún me duele el alma recordar lo vivido. Teníamos muchas esperanzas y confianza en seguir juntos dos semanas más, pero el fútbol no nos lo ha permitido. Lo más importante ha sido que nos podemos mirar a la cara todos los que hemos sido parte de este filial y decirnos que hemos dado todo lo que teníamos y que hemos competido hasta el último segundo del último partido de la temporada". Fernández tuvo postepalabras de agradecimiento para el club, "por la confianza depositada en mi en este proyecto y en el momento tan difícil que vivimos con el primer equipo". Dio las gracias a Fernando Soriano, Andrés Fernández, Angel Luis Catalina, Raúl Lozano, Alfonso García Piñero, Manuel García, Onofre Díaz y al resto de trabajadores del club. También tuvo agradables palabras para los medios de comunicación y para la afición, "que nos ha ayudado muchísimo en esta recta final". Para finalizar dejó sus palabras más emotivas para sus jugadores, "que se van a comer el futuro de una forma u otra porque detrás de lo futbolístico [...] los valores que demuestran en cuanto a esfuerzo, compañerismo, responsabilidad, respeto... son para mostrarnos que lo que viene no es tan malo como lo pintan", y a su cuerpo técnico y colegas, con Ricardo Molina, Edu Frapolli, Luismi Fernández, Javier Fernández, Jesús Padilla, Óscar Vargas, Javier Úbeda, Alejandro Pérez, Jesús... "Espero que volvamos a encontrarnos para la 17/18, si no siempre estaré cerca vuestra", finaliza.