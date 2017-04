Duane da Rocha, la perseverancia

Los niños hiperactivos suelen tener una salida ideal en el deporte. Es el caso de la nadadora hispanobrasileña Duane da Rocha(Brasilia, Brasil, 7 de enero de 1988), que se fue del país de Pelé con 2 años de la mano de su madre y recaló en Málaga. La inquieta niña Duane practicó baloncesto, judo, ballet, atletismo y natación y, finalmente, se dedicó en exclusiva a este último, porque "había mejor ambiente, era gente de mi edad y yo me sentía más en mi salsa".

En el año 2003, siendo junior, hizo el triplete en los campeonatos de España de piscina de 25 metros, al conseguir las tres pruebas de espalda: los 50, 100 y 200 metros. Ese mismo año, se proclamó campeona de España absoluta de 200 metros espalda y se subió el tercer puesto en los 100 metros.

Duane fue seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de 2012 celebrados en Londres. Su participación se centró en los 200 metros espalda, aunque también participó en los 100 espalda y en los 4x100 estilos. En los 100 metros espalda, se quedó fuera de las semifinales, y no se clasificó para la final de los 200 espalda, finalizando en 13ª posición.

Tras varias medallas más en torneos nacionales e internacionales en categoría absoluta, Duane da Rocha se proclamó en Berlín, por fin, campeona de Europa de los 200 metros espalda. Fue el 19 de agosto de 2014, imponiéndose en la final, en los últimos metros, a la británica Elizabeth Simmonds y a la rusa Daria Ustinova, con un tiempo de 2:09:37.

Ese título europeo es el gran hito de su carrera. En los últimos tres años no tuvo suerte, ya que encadenó una apendicitis en 2015 con unos problemas personales en 2016 que le impidieron lograr el sueño de la medalla olímpica en su tierra natal. Al mal resultado deportivo se unió la pena de no haber podido ver a sus familiares, que no pudieron desplazarse a Río para encontrarse con ella por motivos económicos. Sin embargo, ella es sincera y exigente. Conmovedor fue aquel texto que colgó en Instagram tras no clasificarse para las semifinales de su especialidad por 48 centésimas en Río 2016: "Estoy muy enfadada conmigo misma por haberme dejado llevar por mis emociones en el momento mas crucial de mi preparación olímpica. No estoy orgullosa de haber apartado la mirada de mi gran objetivo por centrarme en situaciones que no merecían ni un minuto de mi tiempo". Así se evoluciona.

En el plano puramente deportivo, Mireia Belmonte ha supuesto un antes y un después en la natación española. La nadadora catalana ha llegado a lo más alto, a la altura de las Beitia, Marín o Valdemoro. Y eso provoca, irremisiblemente, un efecto llamada y un efecto empuje. "Es un ejemplo a seguir y ha hecho que las nadadoras españolas vean que no sólo se pueden ganar medallas si eres de otro país. En España hay mucho talento y, si se trabaja bien, se es constante y se lucha por lo que se quiere, se puede conseguir todo", reflexiona.

La deportista del UCAM Fuensanta justifica la poca repercusión que tiene la natación en los medios de comunicación apuntando a la realidad de que sólo tienen dos torneos importantes al año. "Nos pasamos la mayor parte del tiempo entrenando y no compitiendo. Eso no vende tanto, pero ojalá eso pudiese cambiar de alguna manera", manifestó.

Da Rocha pone de relieve que el trabajo de las féminas en este país lleva mucho tiempo derribando dos muros: el competitivo y el social. "El deporte español femenino lleva mucho más de cinco años forjando lo que es ahora y lo que ha pasado ahora es que ha habido un boom y se valora mucho más el papel de la mujer en el deporte en general", aseveró la malagueña de adopción.