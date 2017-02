Emoción prevista hasta el final

La Avenida Rey Juan Carlos I volverá a albergar, como en otras ediciones anteriores, un final de carrera que seguramente se decida al sprint en una recta de 500 metros, por lo que los más rápidos del pelotón serán los grandes favoritos para llevarse una prueba en la que se espera que el viento no haga acto de presencia y perjudique el espectáculo, como ocurrió el pasado año. La emoción está servida para el próximo domingo 12 de febrero con la XXX edición de la Clásica.

Salida, llegada y los puertos, los mejores puntos para ver la prueba

Muchos almerienses y aficionados al ciclismo en general ya han marcado en su agenda el próximo domingo 12 de febrero como día en el que no hacer ningún otro plan. La Clásica ciclista de Almería siempre ha sido un cita que ha reunido a centenares de espectadores y curiosos en sus diferentes tramos, sobre todo en la salida y en la línea de meta. La concentración y la firma reunirá a los ciclistas a partir de las 11:15 en la Rambla, siendo una oportunidad perfecta para los aficionados al pedal de ver a sus ídolos e incluso poder hacerse fotografías con los mismos. La salida es un buen punto para vivir de una forma más cercana una prueba ciclista, disfrutando de cada detalle antes de que los corredores empiecen a darle a las piernas. Por el centro de la ciudad se podrá disfrutar de una salida neutralizada que convertirá zonas como Puerta Purchena o el Paseo de Almería en territorio de los ciclistas. También son buenos sitios para ver a los participantes. Para los más apasionados del deporte del pedal hay cuatro puertos desde los que poder ver las luchas entre los ciclistas de montaña, aprovechando que su velocidad será menor que en llano. Eso sí, habrá que madrugar un poco para buscar un sitio cómodo y no perjudicar el tráfico por las carreteras por las que pase el pelotón. Y cómo no, la parte más espectacular es la llegada, donde decenas de corredores pueden llegar a la vez en un sprint en el que está muy cotizado verlo en primera fila.