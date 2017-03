Ensayo inquietante

Luis Miguel Ramis empieza a tomarle el pulso a su nueva plantilla. El preparador catalán tuvo una toma de contacto inicial en la sesión vespertina del miércoles y en la matinal de ayer jueves ya pudo hacer sus primeras probaturas. Sobre el césped del anexo, en la parte final de la sesión, dispuso dos equipos en los que se mezclaban las piezas, pero de los que puede entresacarse alguna conclusión, a la espera de que el posible once a presentar el domingo en Valencia se concrete en la jornada de hoy viernes. Lo más llamativo del ensayo fue ver a Ximo Navarro de nuevo en el lateral diestro de uno de los equipos, con el italiano Marco Motta en el otro e Isidoro, tercer carrilero en discordia, como lateral zurdo. Un indicativo de que el defensor granadino podría abanLas lesiones de Álamo, Zongo y Yoda dejan a Fidel y Puertas sin competencia ofensiva donar el eje de la zaga, la posición donde Fran Fernández lo ubicó ante Lugo y Huesca y en la que tan buen rendimiento había ofrecido. Por lo visto ayer, la idea de Ramis pasaría por recuperar para la causa a los centrales puros del plantel, casos de Morcillo y Sereno, que formaron dupla en un equipo, y Trujillo, que hizo lo propio con Fran Vélez en el otro. Ese movimiento generó cierta inquietud entre los presentes en el anexo, ya que incrustar a Vélez en la defensa no ha solido traer buenas consecuencias, más bien todo lo contrario. Es de suponer que alguno de los miembros del staff rojiblanco ajenos a sus ayudantes o incluso el propio director deportivo lo prevengan de los riesgos a que se JAVIER ALONSO Fidel pugna con Pozo en el primer entrenamiento que desarrolló Ramis al frente de la UDA, dentro del Estadio Mediterráneo. Ramis busca recuperar a Morcillo para la causa tras dos listas fuera De la fugaz estancia de Fran Fernández en el primer equipo, aparte del gran sabor de boca dejado sumando cuatro puntos sobre seis posibles, llamó poderosamente la atención que no incluyera en ninguna de sus dos convocatorias para Lugo y ante el Huesca a Jorge Morcillo, sin mediar lesión ni sanción. El valenciano tuvo que pagar así su particular peaje, ya que el almeriense optó por la novedosa dupla Ximo-Joaquín y prefirió a Trujillo como tercera opción. Los gustos de los técnicos son como los colores; unos los prefieren altos y expeditivos y otros con buena salida de balón y visión de juego, pero lo que nadie perdona es que no corran hacia atrás en las transiciones defensivas. Ramis parece ahora querer recuperar a Morcillo para la causa, encajando bien a priori en su propuesta de toque. expone en caso de optar por esa `solución', si bien todo debe ponerse en cuarentena al tratarse de su primer ensayo serio. Igualmente comentado fue la reubicación de Joaquín en la posición de pivote. El huercalense siempre jugó ahí en la cantera, si bien Soriano lo prefería como central por su estatura, rapidez y buen posicionamiento. El hecho de que Borja se encuentre con molestias fìsicas puede provocar que Ramis opte por colocarlo de mediocentro junto al nigeriano Azeez, con quien ayer compartía la zona ancha. Si es la alternativa elegida para el Ciutat de Valencia, se confirmaría la descomposición de un dúo solvente impuesto por Fran en las dos últimas jornadas aportando su sello personal, el integrado por Ximo y Joaquín, para darle entrada en el eje de la zaga a cualquier de los cuatro centrales del plantel. En la punta de lanza, con Juanjo tocado y Kalu Uche ultimando su puesta a punto, el pichichi Quique tiene ganada la titularidad, mientras que en las bandas ocurre tres cuartos de lo mismo con Puertas y Fidel, sin competencia directa por las bajas de Zongo, Yoda y Álamo. En su apuesta por el toque, Pozo figura también con billete en el once.