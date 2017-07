Equipaciones sin Pozo

Pocas novedades había que anunciar y tal vez por eso el club optó por presentar las nuevas equipaciones para el curso 2017-2018 en La Manga, muy lejos de aquella gala en el teatro Cervantes que sirvió para dar a conocer la vestimenta del curso 15-16.

La puesta en escena tuvo muchos elementos que analizar. En primer lugar cabe recordar que la primera indumentaria se mantiene inalterable tanto en los colores como en el diseño. Es idéntica a la de la temporada anterior, por lo que quien ya la posea puede ahorrarse la visita a las tiendas. También es similar la tercera equipación, color azul. Los porteros, igualmente, podrán elegir entre amarillo flúor (color de la segunda el curso pasado) o verde.

El italiano Motta y el recién fichado Alcaraz lucieron la primera camiseta, muestra evidente de que el club los ve como jugadores franquicia. La elección de los modelos no suele dejarse a la improvisación, y de tal modo la segunda se la pusieron Nano y Joaquín, dos elementos bien valorados por la grada. Para la tercera, una apuesta firme como Fidel y otro recién llegado, en este caso el argentino Caballero, llamado a firmar los goles a expensas de conocer la identidad del delantero que falta.

La gran sorpresa radica en la ausencia de Pozo en el posado. A estas alturas no es ningún secreto que el mediapunta malagueño busca una salida y, aunque no lo reconozca abiertamente, si a su agente le llega una oferta interesante (el Deportivo tantea el terreno) haría las maletas. Algo de lo que el club no es ajeno...