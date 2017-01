Estreno de año con partidazo

Hace un mes, CV Teruel se alzó campeón de la Supercopa de España en su pabellón de Los Planos. Esta vez, día 7 de enero, la historia es distinta, ya que se trata de la competición de la regularidad, en la que no hay quien haya podido doblegar a Unicaja en las diez primeras citas. Solo resta por pasar por las manos de los ahorradores en la Superliga precisamente el único equipo que le ha ganado este nuevo curso, el turolense de Rivera, que en la fase regular ha estado falto justo de eso. No se ciega Piero Molducci por eso último, y va más allá de la derrota encajada en una final que también se pudo haber ganado al asegurar que "el mes malo" de los naranjas ya ha pasado.

Con el máximo respeto a todos los adversarios. Ese es el único modo con el que cada jornada se afrontan los compromisos y el camino para haber sido 'campeón de invierno' a falta de un partido para la mitad de la competición. Con Teruel se aplica idéntica fórmula, y se afronta el choque sin tener nada de lo anterior en cuenta. Nadie en Unicaja da pábulo a la palabra 'revancha'. No es el momento, no es una final, no sirve para nada pensar así. Llega un grande y se avecina una dura batalla, un brindis a la fiel afición ahorradora, de feliz regreso a las gradas de un Moisés Ruiz que lucirá espléndido. Habrá pasado el día de los Reyes Magos y Sus Majestades dejan un gran regalo: todo un partidazo.

El líder invicto de la clasificación, con un solo set en contra encajado, allá por la jornada 2 de debut en casa ante Ca'n Ventura, recibe al cuarto, a un CV Teruel que podría ser quinto si pierde pero que no corre peligro para su cruce de cuartos de final en la Copa del Rey. Podría ser adelantado por Cajasol Juvasa, pero está cantado que ambos se verán las caras por un billete a las semifinales del 'torneo del KO'. Cabe la posibilidad de que se metiera quinto Textil Santanderina, pero parece difícil que, pese a que venciera a Ibiza en el último cartucho pitiuso por ser segundo y eludir los cuartos, fuera capaz de recuperar el coeficiente, eso en caso de que también hubiera derrota de Cajasol en la cancha de Vecindario.

Los de Miguel Rivera acumulan cuatro derrotas en los diez partidos disputados, dos asumibles al ser frente a candidatos al título como palmesanos e ibicencos, y dos menos 'normales' en Vecindario y en Los Planos frente a Melilla. De ahí lo de la "irregularidad" que ha marcado su marcha.