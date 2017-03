Estudiantes se mete de lleno en la lucha por cazar al tercero

Si había un partido en el que no se podía fallar, para seguir manteniendo intacta la esperanza de dar caza a la tercera plaza, era el que enfrentó a Estudiantes con el Porcuna en Pechina. Los de Israel Polo, a pesar de las bajas, vencieron al tercer clasificado por 2-0 y ya lo tienen a cinco puntos. El reto es complicado, pero los estudiantiles, a base de trabajo y mucha garra, como pudo verse esta última jornada ante los jiennenses, están dando pasos hacia una ambiciosa meta en la que no están dispuestos a arrojar la toalla mientras las matemáticas o las ganas no le impidan alcanzarla.