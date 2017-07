Estupiñán: "Vengo al Almería a afianzarme como profesional"

El defensa Pervis Estupiñán ha sido presentado de forma oficial desde las instalaciones de La Manga Club, lugar en el que el Almería está llevando a cabo la primera de las dos concentraciones previstas para esta pretemporada. El lateral izquierdo cree que viene al mejor sitio posible: "Seguir jugando en Europa era el deseo mío y del club al que pertenezco. El Almería se interesó mucho por mí desde el inicio y en seguida contacté con Lucas Alcaraz, que fue técnico mío en el Granada y que aquí también fue míster. Lucas me habló muy bien tanto de la ciudad como del Club y no me lo pensé. Creo que vengo al mejor sitio posible y llego con mucha ilusión", explica.

A la hora de hablar sobre sus características, Pervis detalla: "Me caracterizo por la proyección ofensiva a pesar de ser defensa. Tengo que trabajar mucho para acoplarme al grupo y cumplir con lo que me pida el entrenador". En este sentido añade: "La filosofía de Ramis por lo que he visto se adapta muy bien a mis cualidades y estoy seguro de que voy a poder sumar durante esta temporada". Pervis quiere llegar al máximo al inicio de la Liga: "Estamos ya trabajando muy fuerte para prepararnos bien de cara a lo que se nos viene con el arranque de la temporada".

A pesar de su juventud, el futbolista ecuatoriano ya sabe lo que es jugar entre los mejores: "El fútbol español es muy exigente y la Segunda División he visto que es un campeonato fuerte. Hay una competitividad grande y debemos de hacer las cosas bien". Cabe recordar que debutó la temporada pasada en Primera División con el Granada.

Miguel Ángel Corona, director deportivo de la entidad rojiblanca, reconoce que reforzar el flanco zurdo era prioritario: "El puesto del lateral izquierdo es una posición muy específica y nosotros teníamos claro que queríamos disponer de dos jugadores porque el año pasado no fue posible. Pervis nos da las características y cualidades que precisan nuestro juego y que demanda el entrenador. Estupiñán es un futbolista de largo recorrido con facilidad pasmosa de sumarse al ataque. Es rápido, habilidoso e incluso con desborde. Tiene juventud y hambre, dos ingredientes interesantes". Corona añade que " Pervis quiere demostrar que está capacitado para el fútbol profesional después de una etapa juvenil con una trayectoria muy buena, incluso internacional en su Selección sub-20. Quiere confirmar que está preparado para afianzarse en este mundo y nuestra confianza es máxima".

En relación a cómo se gestó su contratación el director deportivo explica que se ha buscado la mayor información posible: "Ha sido un fichaje en el que hemos tenido que analizar e investigar muchas cosas que nos han gustado. No es un rostro reconocible con carrera contrastada pero a nosotros nos ha convencido todo lo que hemos visto. Estaba en el Granada B y gente del club le ha seguido mucho para saber más cosas de Pervis. Es una apuesta pero creo que con garantías para darnos competencia en el puesto y que dispongamos de alternativas".

De esta manera el lateral izquierdo queda totalmente blindado: "La competencia en el puesto es necesaria para evitar relajaciones y en este caso Pervis y Nano competirán desde el principio y eso repercutirá en positivo para el equipo", reconoce Miguel Corona.