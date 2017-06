A Europa desde Gibraltar

Siempre suele decirse que nadie es profeta en su tierra. En Almería, en el mundo del fútbol, este dicho se escribe con letras mayúsculas. Y es que han sido muchos los futbolistas almerienses que han tenido que forjarse un futuro en el mundo del balompié lejos de su tierra, donde por circunstancias varias, no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Félix López Ricart era una joven promesa del balón que tuvo que buscar suerte en el exilio cuando empezó a destacar sobre un terreno de juego, en aquella histórica temporada 2010-2011 en la que, con 22 años, fue pieza clave en el Comarca de Níjar que se proclamó campeón del Grupo IX de Tercera y jugó el play off a Segunda B. Ahora, siete años más tarde, y tras defender las elásticas de Murcia B, Ceuta, Estepona, Marbella, San Pedro y Antequera, el centrocampista veratense afronta un apasionante reto en su nuevo equipo, el Lincoln Red Imps FC de Gibraltar, con el que buscará hacer un buen papel en las rondas previas de la UEFA Europa League (UEL), competición en la que ya tuvo sus minutos el año pasado cuando defendía la elástica del Europa Football Club (actual campeón de la Premier League gibraltareña).

"El Lincoln el equipo más fuerte y de los más laureados de Gibraltar pero este año, después de mucho tiempo, no han sido campeones de liga y quieren volver a conquistarlo el próximo curso. Todavía no he empezado y no sé lo que me encontraré realmente, pero sé que es un club muy competitivo y que siempre hace equipos para ganar. La verdad es que me quedé sorprendido cuando me llamaron. Me quedaba un año con el Antequera pero decidí renunciar", comenta el mediocentro natural de Vera, que este curso ha disputado la promoción a la categoría de bronce con el cuadro malagueño. La aventura de Félix López en el territorio británico de ultramar ya se inició la campaña anterior, en la que se convirtió en el primer almeriense en hacer un gol en las clasificatorias para la competición europea bajo el formato de Europa League. Fue el pasado 30 de junio, en un partido entre el Europa FC y el Pyunik, que acabó con 2-0 favorable a los de Gibraltar, que pasaron a la siguiente ronda previa. Sin embargo, sería el albojense Diego Capel quien en 2012, con el Sporting de Portugal, vio puerta en una semifinal de UEL ante el Athletic, convirtiéndose en el primer futbolista con acento de Almería en dejar su huella en dicho torneo continental. "Me dijeron que fui el primero en una ronda previa y eso me hace sentir muy orgulloso, porque soy un amante de mi tierra y siempre la llevo por bandera y la defiendo", admite.

Siete años lleva lejos de casa, de su querida Vera, de Almería, pero nunca se ha despegado de su tierra, de su gente más cercana. "Han pasado ya siete años desde que fuimos campeones en Tercera con el Comarca de Níjar y mi idea era quedarme en Almería, pero en ese momento no me ofrecieron la oportunidad y tuve que salir fuera, a Murcia. Cuando eres un crío y te tienes que ir solo de un sitio a otro se hace difícil, pero llega un momento en el que te tienes que hacer fuerte y tirar hacia adelante. Por suerte somos de una época en la que ya había móviles y puedes estar en contacto con tus amigos, aunque no es lo mismo que en persona y tenerlos cada día, claro está. Uno de los mejores que tengo, Ramón, está en China y estoy deseando que vuelva pronto para verlo, porque al final se echa mucho de menos a la gente que quieres. También tengo la suerte de que mi padre (Félix) es mi fan número uno y hace muchos kilómetros cada semana para verme jugar", comenta el almeriense, que a pesar de haber deseado, en su momento, que le hubiesen dado una oportunidad en el filial de la UD Almería, ve toda la trayectoria que ha tenido como jugador como un aprendizaje, una experiencia que le ha hecho crecer y ser lo que es hoy día y no lo cambiaría por nada. "Claro que me encantaría volver a jugar en Almería, pero ya he hecho mi vida en Málaga y he encontrado la estabilidad que siempre he querido gracias a Noelia, mi pareja. De haberme quedado en Almería quizás no la hubiese conocido, por lo que estoy muy feliz de que las cosas hayan ocurrido así", confiesa el veratense, que ayer pasó el reconocimiento médico con el Lincoln y será presentado oficialmente esta semana.

A sus 29 años, Félix tiene aún mucha guerra que dar sobre un terreno de juego y espera "disfrutar lo que me queda en este deporte, que creo que es mucho, ser feliz, aprender de lo bueno y lo malo e intentar pasar las eliminatorias de Europa League y ganar la liga en Gibraltar para que en un futuro pueda contárselo a mis hijos y a mis nietos". Confianza y ganas no le faltan a este mediocampista almeriense que no encontró futuro futbolístico en su provincia, esa que lleva en su corazón y a la que siempre ha dejado en el mejor lugar posible allí donde le ha llevado el esférico.