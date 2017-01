Experiencia, carácter y... envergadura

El Almería buscaba carácter, empaque, personalidad, experiencia, consistencia y... envergadura. Todas esas cualidades parecen reunir las dos nuevas contrataciones, a tenor de los parabienes que el club, en nombre de Andrés Fernández, les prodigó ayer en su bienvenida. Como es ya tradición en la entidad, ambos posaron con sus nuevos colores sin dorsal asignado aún en la espalda.

De experiencia va sobrado el gallego Francisco de Borja Fernández Fernández, que a sus recién cumplidos 36 años militará en su séptimo equipo (antes pasó por Real Madrid, Real Mallorca, Valladolid, Getafe, Deportivo de la Coruña, Eibar y Atlético Kolkata) y las ha visto de todos los colores.

Borja firma solo por seis meses, aunque le gustaría salvar al equipo y poder seguirJavi Álamo se compromete por lo que resta de curso y otra campaña más

Procedente de la Superliga india, campeonato que se adjudicó hace unas semanas, Borja admitía que lo tuvo claro cuando el Almería se puso a tiro: "Fueron los que vi más decididos. Había interés de otros equipos, pero ellos me llamaron para ya, con una propuesta. Tienen una historia y no fue difícil decidirme. La posición en la que están no deberían tenerla porque hay equipo para no pasar problemas. Hay jugadores competitivos".

Esa supuesta competitividad deberá corroborarla ahora que entrena junto a ellos, ya que la tabla clasificatoria dice justo lo contrario, si bien Borja insistía en la supuesta calidad del plantel sin reparar en la evidente descompensación de tener en nómina a siete mediocentros tras su llegada: "Es un equipo competitivo, con una buena plantilla, y eso es lo mejor. Luego ya está el míster para decidir y si se han decantado por mí es para completar ese número de mediocentros".

Viene libre y firma hasta junio, si bien no descarta continuar en caso de que se logren los objetivos: "El contrato con el equipo indio es de tres meses que van renovándose. Aquí hemos hecho un contrato de seis meses y ojalá pase a más tiempo. Esa es mi idea, por eso vuelvo a España, aunque he tenido ofertas de fuera".

Por lo que se vio en el anexo y su decisión, Borja llega dispuesto para jugar en Cádiz: "He demostrado que la edad es una anécdoa porque el año pasado jugué casi toda la segunda vuelta en Valladolid y el anterior en Eibar. Físicamente estoy bien, mi último partido fue el 18 de diciembre en India y físicamente vengo bien. Este mes de parón sin equipo he estado haciendo trabajo".

Javi Álamo (Gáldar, 18-8-1988) tiene mayor rodaje al llegar de Osasuna, si bien asegura que le falta coger ritmo competitivo: "Vengo de entrenar con Osasuna, pero compitiendo poco. Salgo por las pocas oportunidades, pero físicamente estoy bien y para Cádiz estoy preparado si el míster lo considera oportuno. La semana pasada disputé los 90 minutos en Copa y acabé un poco cansado, lo normal, pero estoy con ganas".

En el caso del extremo canario, firma para lo que queda de curso y una campaña más, atraído por el buen nombre que se ha labrado la UD Almería en sus 16 años de historia: "En Primera iba con ilusión, pero no tuve las oportunidades deseadas. Vengo al Almeria porque es de los mejores clubes de Segunda, pese a lo que dice la tabla tiene buenos jugadores y seguro que iremos hacia arriba en la segunda vuelta".

Con 1,90 de estatura, Álamo se caracteriza por su gran zancada: "Me considero un jugador de banda que se caracteriza por la velocidad y la zancada, tengo mucho recorrido. Donde más cómodo me encuentro es de interior derecho, me gusta sacar centros".