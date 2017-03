Federer y su triplete ante Nadal

A sus 35 años, Roger Federer completó lo que no había podido en toda una carrera de duelos frente a Rafael Nadal: vencer al español en tres encuentros consecutivos. Y lo hizo con un arrollador triunfo que lo metió en los cuartos de final del torneo de tenis de Indian Wells.

El suizo se impuso por 6-2 y 6-3 en el duelo más esperado de los octavos de final del primer Masters 1000 de la temporada y repitió así el histórico triunfo logrado sobre Nadal en la final de Abierto de Australia hace seis semanas. La inusual racha comenzó en 2015, cuando el helvético batió a Nadal como local en Basilea.

"Es fantástico ver lo bien que estoy jugando. No esperaba lograrlo, ya que terminé cansando en Dubai", señaló Federer, que cayó recientemente en los Emiratos Árabes Unidos ante el ruso Evgeny Donskoy en la segunda ronda.

"Pude recuperar la energía. La chispa está otra vez en mis piernas y en mi juego", afirmó el ganador de 18 títulos de Grand Slam.

Federer chocará en cuartos de final con el australiano Nick Kyrgios, que dio el golpe de la jornada al derrotar al serbio Novak Djokovic por 6-4 y 7-6 (7-3).

Nadal, que sigue liderando 23-13 la serie ante Federer, quitó drama a la derrota. "En Australia ha sido un partido parejo que he podido ganar. Hoy no, ha sido imposible", reconoció. "No he jugado a mi mejor nivel, pero tengo confianza en poder hacerlo bien en Miami", analizó el español con vistas al próximo Masters 1000 en Estados Unidos.

Federer demostró ante Nadal que sigue en gran forma tras su sorprendente título en Australia, que llegó luego de perderse la segunda mitad del 2016 por una lesión de rodilla, y batió al español en 69 minutos de juego.

Su próximo rival será Kyrgios, que venció por segundo torneo consecutivo a Djokovic tras el éxito en Acapulco. El serbio no perdía en Indian Wells desde 2013 y acumulaba en el desierto californiano una racha de 18 victorias consecutivas.

Al igual que en México, el número dos del mundo pareció pagar el desgaste de su encuentro ante el argentino Juan Martín del Potro, al que derrotó en la ronda anterior.

Kyrgios estuvo imparable con su servicio y conectó 14 aces que enfurecieron a Djokovic, cinco veces campeón del torneo, quien llegó a romper una raqueta durante el encuentro. La serie personal está ahora 2-0 en favor del tenista australiano.

"Nick, al igual que en Acapulco, sirvió increíblemente. Simplemente no pude atajar muchos de sus saques", analizó el serbio, que se mostró orgulloso de su espectacular racha en Indian Wells.

"Ha sido una serie increíble y estoy muy orgulloso de ella. Debía terminar en algún momento y desafortunadamente ha sido hoy", agregó. El tenis español no contará con Nadal en cuartos, pero sí con Pablo Carreño, que batió al serbio Dusan Lajovic por 6-4 y 7-6 (7-5). El español chocará en cuartos de final con el uruguayo Pablo Cuevas, que sorprendió al vencer al belga David Goffin por 6-3, 3-6 y 6-3.