Fernández: "El empate no ha sido malo"

Fran Fernández se estrenó en el Mediterráneo con un trabajado empate que no acaba de contentar a todos los aficionados y que el técnico almeriense daba por bueno dado el desarrollo del encuentro: "Nuestra intención era salir a por el partido y la sensación final es que el empate no ha sido malo porque en la última fase no hemos estado del todo bien. Defensivamente vamos a más, siendo muy solidarios".

En un discurso honesto en el que admitió las carencias, Fernández lamentaba falta de paciencia en la faceta ofensiva: "Hemos llegado bien hasta zona de finalización y nos faltó paciencia. La situación hace que jugadores de calidad no tengan esa pizca de confianza necesaria para desequilibrar".

Respecto al bajón experimentado en la segunda mitad, el preparador unionista, aún interino, no negó el desgaste físico: "En los dos partidos nos ha costado en la última parte y hay que mejorarlo. Ha habido precipitación en zona de creación, provocando pérdidas y que nos cogieran a la contra".

Preguntado por la tardanza en la sustitución de Kalu Uche, que estuvo un buen rato calentando en la banda, Fran alegó que el nigeriano todavía no posee el punto físico idóneo para disfrutar de más minutos: "En el momento que pensamos que saliera el equipo pasaba dificultades y no sabíamos lo que iba a pasar. Kalu tiene gol, pero no estábamos llegando para tener una participación activa y además todavía le falta un punto que irá cogiendo pronto".

A nadie se le escapa que el choque ante el Huesca suponía una reválida para la continuidad de Fran Fernández en el cargo, ya que el club tiene que decidir si hacerle un contrato profesional o devolverlo al filial y optar por otra alternativa: "No me preocupa mi situación ahora mismo, estamos en descenso y debemos salir de ahí. Lo que no depende de mí no puedo hacer nada, seguiré trabajando hasta que el club decida".