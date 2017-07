Ferrera sigue y pasa de receptor a líbero

A Mario Ferrera se le pidió un plus la pasada temporada y lo dio todo, forzando su físico para que Unicaja cumpliera el objetivo perenne de jugar la final de la Superliga. Vistos sus números en recepción, y con la necesidad de cubrir el gran hueco dejado por Toni Llabrés, la solución estaba en casa. Así se siente este sevillano de Los Palacios en el seno de las filas ahorradoras, y no pierde la cuenta de su tiempo de verde: "Nunca, porque llevo toda mi vida fuera de mi casa y esta será mi undécima temporada en Unicaja, que se dice pronto".

Se lo toma como un hogar en el que ha permanecido mientras crecía como jugador, y valora el peso de la experiencia: "No han pasado rápido; muchos sacrificios a cambio de muchas alegrías estando ligado a este gran club como es Unicaja". En sus decisiones sucesivas de continuar unido a la entidad ahorradora también ha tenido mucho que ver la 'calidad de vida' que ha encontrado: "Como todo el mundo sabe, Almería es una de las mejores ciudades de España para vivir, su gente, sus playas, su clima... Demasiados pros y muy pocos contras para no elegir Unicaja". Cómo no, el éxito deportivo también le ha satisfecho: "He tenido la suerte de poder ganar muchos títulos aquí".

En ello encuentra otro "gran motivo que cada año te hace firmar de nuevo", pero esta vez será distinto: "Este año toca reinventarse, aunque es un gran desafío que me hace contar los días para empezar". Mario Ferrera recibía y atacaba, además de que sacaba y bloqueaba, lo que limitará en un reto que hace de su renovación, un fichaje de postín. Pasa de receptor a líbero: "Después de toda una vida saltando, lo dejo para especializarme en una posición tan bonita como difícil". A caballo entre un motivo y otro, le apetece pero lo necesita: "Creo que el cuerpo me lo pide; llevo saltando desde 2003, y siendo bajo para un deporte como este, es un desgaste impresionante". Todo ilusión, este profesional de 30 años está en la madurez oportuna para darle alegrías, más, a la afición: "Tengo ganas de dar todo de mí y brindar al equipo la experiencia que tengo en recepción".