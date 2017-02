Fichar para que nada cambie

Si una empresa estadística hiciera un estudio en Almería y les preguntara con qué once disputarían cada jornada, difícil sería encontrar a alguien que coincidiera con las que presenta el conjunto rojiblanco domingo tras domingo. La ilusión que provocaron los fichajes y la engañosa victoria ante el Oviedo, tardó en esfumarse siete minutos, los que le bastaron a Fran Vélez para realizar un churro de despeje y meterse en gol en propia puerta.

Quedarse en el grave error del tarraconense sería hacer un análisis simplista, que tampoco iba a sacar del Almería de su pésima situación. Los problemas van mucho más allá, puesto que no hay fútbol ni fe en las botas de los jugadores en los que Soriano tiene una confianza tan inquebrantable como incomprensible. Además, hay quien está deseando bajarse del barco, lo que hace más necesaria la incursión inmediata de los nuevos fichajes. El problema es que físicamente no andan para tirar cohetes, como es el caso de Sereno, y si algo no tiene el Almería es tiempo.

El gol en propia puerta le puede ocurrir a cualquiera. Ximo y Trujillo como muestras. Pero canta que sea el cuarto y que llegue por un centro de Javi Moreno, que se marcha con una facilidad pasmosa por su banda. De hecho, el madrileño destrozó con su velocidad a Ximo. Cuatro goles en propia puerta esta campaña, dos penaltis lanzados con mucho miedo y fallados, incapacidad manifiesta para reaccionar y crear peligro claro con el balón en los pies... Hay síntomas claros de que el equipo se ha estrellado ya doce veces con la misma piedra (dos en casa y diez fuera) porque no sabe buscar el atajo para rodear el obstáculo. Luego están los datos estadísticos, muy alejados de la sensación que tiene cualquier mortal que vea el almería. Técnicos y jugadores manifestaron que el encuentro fue radicalmente distinto a derrotas anteriores. Normal, es que hacerlo tan mal como en Huesca, Murcia o Miranda de Ebro, es prácticamente imposible. Además, enfrente estaba un Rayo que llevaba seis partidos seguidos en barrena y cuya grada hizo del encuentro una manifestación.

Si todo sigue igual, quizás con alguna cara nueva y necesaria en el once, los partidos foráneos seguirán siendo un discurrir del tiempo hasta que el rival marque el primero. Cuando esto ocurre, aunque sea en el primer segundo del choque, todo el pescado está vendido. Sin un líder en el terreno de juego ni instrucciones tácticas procedentes del banquillo, el Almería se mete en las arenas movedizas y nadie a su alrededor hace nada con cabeza con salvarlo.