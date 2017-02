Fidel opta por aislarse del "ruido"

Fidel Chaves tiene discurso y longevidad contractual como para lucir el brazalete de capitán a poco que las cosas vayan bien y el equipo no dé con sus huesos en Segunda B. Por eso, en su comparecencia de ayer, el onubense aprovechó para ofrecer su respaldo público a Soriano, asumiendo su nuevo rol de revulsivo en los partidos a domicilio: "Vamos a ganar al UCAM, pero sé que el mundo del fútbol se basa en resultados. Me posiciono a favor de Fernando Soriano porque tengo el ejemplo del Córdoba, donde tuve cuatro entrenadores y no hubo manera. Se le ha dado confianza y debe seguir así".

La clave para el trascendental choque ante el conjunto murciano considera que puede estar en olvidarse de todo el ambiente enrarecido que acompaña al equipo desde que cayó a la posición de colista de la tabla clasificatoria: "Nos tenemos que evadir totalmente y ser nosotros mismos, porque es la única opción de ganar. Todo el ruido exterior no nos tiene que descentrar del objetivo prioritario".

Fidel asegura conocer cómo buscarle las cosquillas al equipo de Francisco: "La semana de entrenamientos está siendo espectacular. Sabemos los puntos fuertes y débiles del rival, pero no las puedo decir para no dar pistas. Con el método de trabajo y esfuerzo creo que vamos a sacar adelante este partido, una auténtica final".

La carestía de gol (son seis partidos sin marcar de los últimos siete disputados) sí parece quitarle el sueño al extremo rojiblanco: "A los jugadores de ataque nos preocupa el no hacer gol y sabemos que debemos dar más para recuperar la capacidad goleadora del principio de temporada. Hay que dar un paso al frente".

Lo que no le asusta a Fidel es el incremento de la competitividad en las bandas con las llegadas de Javi Álamo y Karim Yoda durante el pasado mercado invernal: "Soy un jugador que piensa en la competencia como algo sano y positivo para el equipo. Yoda y Álamo van a aportar mucho al Almería y hacen que los que estábamos ahora apretemos más".

Su último mensaje, como el de casi todos los compañeros que esta semana han desfilado por la sala de prensa, fue para pedir respaldo a los aficionados: "Prepararemos nuestras armas para vencer, sobre todo por la afición. No estamos en la posición que nos gustaría y lo está pasando mal. Esperamos que apoyen desde el inicio y cuando acabe el partido que muestren su alegría o descontento".