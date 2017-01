Flechazo oriental

Aunque José Manuel Marín es de la zona de Poniente de la provincia de Almería, en concreto nacido en Adra y residente en Roquetas, se le da mejor competir por latitudes más orientales, si ponemos como puntos de referencia a España. Buen ejemplo de ello es que sus mejores participaciones internacionales las firmó en República Checa, Corea y China (donde competió en los Juegos Paralímpicos de 2008), mientras que la mala suerte de una inoportuna lesión le privó de haber viajado a Brasil el pasado verano.

Con buenas sensaciones por la marcha del actual año, el abderitano afronta un comienzo de año en el que quiere recuperar la sonrisa. "La temporada pasada fue complicada por la lesión que sufrí en el hombro, que me obligó a quedarme fuera de los Juegos. La cosa ya pinta bien, estoy teniendo muy buenas sensaciones, tanto en los entrenamientos como en las competiciones. Ahora mismo estoy en la fase de sala, que no es la que más me gusta, aunque haya hecho bastantes podiums, y me sirve de preparación para el aire libre", para regresar a una selección nacional en el que el nivel es muy alto: "Ya demostramos en 2009 que fuimos muy competitivos y quedamos campeones del mundo. Seguimos con la misma exigencia, aunque no siempre salen las cosas como uno quiere. Mi objetivo de este año es entrar en el equipo nacional, hacer las mejores posiciones en los torneos de España e ir al Mundial a pelear por el pódium". Estar con la selección le va a costar más que en otros años: "Ahora es más complicado porque han cambiado los criterios de clasificación. Antes estábamos divididos los 'W2' (silla de ruedas) y los 'standing' (de pie con alguna amputación o discapacidad en las piernas) y ahora se ha unificado y competimos juntos. El disparar sentado te supone un hándicap, tiene una mayor dificultad, pero a nivel nacional siempre se ha competido así y hemos logrado bastantes medallas".

Precisamente el próximo Mundial se celebra en tierras orientales, más concretamente en Pekín, algo que le transmite seguridad y confianza a Marín. "Curiosamente, todo lo que es la zona oriental de España, es la que mejor se me da. En los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín conseguimos un gran resultado, así como los torneos en los que he competido en China, Corea...", por lo que desea que el ritmo no pare: "A tenor de los resultados obtenidos en las primeras competiciones de sala, miro muy positivamente esta temporada, crucial para la clasificación al Campeonato del Mundo de Pekín y para el posicionamiento en el ránking mundial, de cara a los Juegos de Tokio 2020", puesto que las clasificaciones paralímpicas son largas y exigen una regularidad al alcance de muy pocos.

Para mantenerse en forma, Marín se ha sumado este curso a varios torneos de liga que se disputan en Granada y en los que compiten experimentados arqueros, competencia que el abderitano espera aprovechar para optimizar su preparación. Sus entrenamientos diarios los hace en Roquetas, tanto en su parcela física (musculación o trabajos de cinta) como en la técnica, con sesiones que pueden ir desde los ochenta hasta los quinientos lanzamientos seguidos de flechas, con la resistencia y la concentración que ello conlleva. Sólo así, logrará acercarse a su gran objetivo: "Voy a luchar al máximo por Tokio 2020, con el proceso que ello conlleva de entrar año a año en el equipo nacional, superando todos los clasificatorios y compitiendo en los rankings mundiales. Sobre todo, hay que hacer un buen papel en el Mundial que se realiza un año antes de los Juegos", que marcará el verdadero nivel de José Manuel de cara a la competición más esperada por todos los deportistas cada cuatro años.