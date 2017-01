Fran Vélez: "Fuera el Getafe se echa atrás a encerrarse"

"El partido contra el Getafe es para valientes; nos vamos a enfrentar al mejor equipo"; así de rotundo se expresaba Fran Vélez, jugador del Almería, en su comparecencia en rueda de prensa. El tarraconense es uno de los principales centros de atención al estar de nuevo a disposición del entrenador tras recuperarse de su lesión y también por haber ampliado una temporada más su contrato con la entidad que preside Alfonso García, a la que estará ligado hasta 2019.

"El Almería me dio la oportunidad de jugar en la LFP y cuando hablamos de ampliar el contrato hubo un acuerdo rápido", explicaba Vélez, quien añadía que "ha sido lo mejor para las dos partes y estoy muy satisfecho".

El polivalente futbolista argumentaba que se considera un jugador de equipo: "No pretendo agradar a nadie, sino salir a darlo todo y jugar donde más se me necesite. Con todos los entrenadores he jugado y aunque la temporada pasada no fue la mejor para mí por las lesiones, acabé jugando hasta con un dedo del pie roto. Lo habrá valorado el club".

El primer reto llega el viernes con la visita del Getafe, equipo sobre el que Vélez decía que "es el que en mejor forma acabó 2016. Desde que llegó Bordalás al banquillo ha cambiado radicalmente. Es muy compacto y se parece mucho al Alavés de la pasada temporada. Fuera no exponen mucho fútbol, sino que se echan atrás, a esperarte; se encierran bien y son peligrosos a la contra".