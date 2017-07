Francisco, "dolido" con Alfonso García

Francisco Rodríguez Vílchez, nuevo entrenador del Club Deportivo Lugo, ha concedido una entrevista al diario lucense El Progreso en la que habla del nuevo proyecto que tiene entre manos, pero también echa la vista atrás para recordar su etapa en la UD Almería.

El preparador almeriense, que en la última jornada vivió el descenso del UCAM Murcia con bastante crueldad al fallar Jona un penalti que pudo ser determinante, recordaba cómo fue su salida del conjunto unionista tras el 5-2 encajado en Eibar y sentirse dolido con el proceder de Alfonso García: "No me esperaba salir. Sabíamos que era una temporada para sufrir, con menos presupuesto que la primera, con muchos jugadores cedidos y jóvenes que debutaban en Primera. Me dolió por esa situación, pero en el fútbol hay que ser fuerte y de muchas situaciones se aprende. De ahí también aprendí muchas cosas".

Caballero ante todo, también agradecía la confianza del presidente para darle las riendas del primer equipo: "El club confió en mí y logramos mantener la categoría, algo que era muy difícil aquel año, con un presupuesto bajísimo. Siempre confío en lo que se hace y en lo que los jugadores creen".

Volviendo a su destitución, el zapillero admite que pasó un año en blanco por ambición: "Ese año tuve opciones muy reales de entrenar en equipos de Primera. Pero a los de Segunda, cuando me llamaban, quizá no le daba la importancia que debía y al final me quedé en blanco. Quizá me arrepienta de esas decisiones y mi ambición me llevó a no poder trabajar".