Frankfurt, la medalla más dura

No porque se haya realizado con anterioridad un reto similar significa que se vaya a conseguir, o al menos que éste fuera más asequible. Tengo que confesar que no estaba nervioso, o al menos, más nervioso que otras veces. Frankfurt sería mi tercer Ironman y las sensaciones entre el primero y el segundo hacían augurar que podría con éste sin mayores problemas. No estaba nervioso puesto que había mejorado mucho la calidad de mis entrenamientos, siempre de mi Míster Ilde Román. Pero el salto de verdad en lo que a físico se refiere es haber realizado trabajo preventivo y de fortalecimiento en SUMA EJIDO de la mano de mi entrenador Lorenzo García y vaya si lo he notado. Por eso, sabedor del trabajo realizado durante todo el año, me mostraba ligeramente más confiado que en las otras ediciones. Por otro lado, me apetecía mucho probar un triatlón de larga distancia de la franquicia Ironman, por eso decidí apuntarme.

Frankfurt es una ciudad extraña y sorprendente, mezcla lo moderno con lo viejo; edificios de 50 pisos dignos del mismísimo Downtown de Nueva York con otros de primeros del siglo pasado y eso provoca un efecto un poco raro. El río Main riega la ciudad y su rivera se ha convertido en el centro de reunión de corredores y ciclistas. Hay carriles bici por toda la ciudad y uno debe andarse con ojo para no ser arrollado por dos ruedas. La ciudad está tomada por triatletas en un ir y venir frenético de bicicletas a cuál más futurista y cara, camisetas de ediciones pasadas de triatlones a cual más duro, como el que muestra sus credenciales y por supuesto, cuerpos de anuncio esculpidos en incontables hora de entrenamiento. Llegados a este punto, siempre me pregunto qué hago yo aquí.

La organización de la prueba, como alemanes que son, funcionó como un reloj de cuco. El sábado, 24 horas antes, se depositan las bolsas correspondientes para la transición de la bicicleta y la de la maratón. El segmento de natación se realiza en un lago artificial a 20 minutos del centro, Waldsee. Tiene arena de playa, pistas de voleyplaya y es el sitio de baño de los lugareños. Se dispusieron autobuses gratuitos en los que transportar la bici. Antes de dejarla, a cada triatleta se le fotografía con su número de dorsal y la bicicleta, más que nada para que no entren tentaciones y uno se lleve a casa la del vecino que le gusta más.

Día de la prueba

Suena el despertador a las 04:15 de la mañana. Casi no he dormido, pero algo sí. Recuerdo que he soñado con Sebastian Kienle, triatleta alemán que resultó ser el ganador de la prueba, pero nada de eso ha quedado grabado en la memoria, directamente se esfumó. Me tomo mi desayuno de avena, encerrado en el baño intentando hacer el menor ruido posible. A esa hora, una papilla de ese calibre no es lo que más apetezca, pero es lo que toca. Cuando termino de vestirme, un beso fugaz y el deseo que todo vaya bien, salgo de la habitación hacia el autobús que nos lleva al pantano.

Las calles aún oscuras tienen más ambiente que Sevilla en Semana Santa, pero encuentro sitio sin problemas. Hay triatletas que comen fruta, otros no paran de beber, pero todos nerviosos, las caras lo delatan y el movimiento rítmico del sube y baja de las piernas.

Una vez en el lago y verificado el correcto funcionamiento del chip, me dirijo a comprobar la presión de las ruedas de la bicicleta, el contenido de los bidones y repasar el material. La temperatura del agua es de 24 grados por lo que el uso del neopreno está autorizado. Me coloco en el cajón de 1 h 30. Podría nadar algo más rápido, pero quiero dosificar e ir cómodo. A las 6:40 se da el pistoletazo de salida y los pros salen disparados. Tardo más de 20 minutos en tomar contacto con el agua. Hay una cosa que me tranquiliza, veo las boyas. En otras pruebas había que llegar hasta la quinta y no era capaz de ver la segunda. Aquí sí. La natación es cómoda y voy siempre con gente.

Me sorprende un triatleta que podría fácilmente tener la edad de mi padre. Vamos pegados y encima ¡nadando a braza! Menudo mérito. Salgo del agua y tras quitarme el neopreno, vestirme de ciclista, beber y comer algo, agarro la bici delante de cientos de curiosos y al dar el primer pedaleo, mal rollo, se me ha salido la cadena. Menuda vergüenza pensé. Presto intento colocarla y lo consigo; no es un buen augurio.

La gente me aplaude y al ver la bandera y el nombre de mi dorsal gritan ¡Venga Antonio! Sonrío y salgo zumbando intentando no parecer aún más pardillo. El recorrido en bici es engañoso. Llano en su mayoría, pero con continuos toboganes y luego tres repechos realmente duros repartidos por el circuito al que hay que dar dos vueltas; el segundo de ellos es adoquinado que hacen que se remuevan hasta los empastes. Las sensaciones son buenas y voy adelantando triatletas.

Pasamos por muchos pueblos y la gente está en la calle. Los restaurantes han girado las mesas y los clientes se sientan mirando la carretera y aplaudiendo mientras beben cerveza. En esos repechos donde la marcha se ralentiza es cuando más cerca está el público. La sensación es increíble. Todos gritan como locos, pero claro, lo hacen en alemán, y como no entiendo nada, me limito a levantar el pulgar y a sonreír. Una vez los rebaso y se fijan en mi dorsal, nombre y bandera es cuando cambian a ¡Vamos Antonio carajo! ¡Viva España! aprendidos seguramente en alguna estancia en Mallorca. He bebido mucho pero apenas he comido y las bolsitas de comida que llevaba preparadas están casi intactas. No me apetecía, demasiado calor.

Tras 6 horas 11 minutos llego a Frankfurt, dejo la bicicleta y me visto de corredor. Son las 15:00 y el calor es increíble. Ya en los primeros pasos me doy cuenta que hoy sufriré. No tengo dolor de piernas, pero el depósito de gasolina está al mínimo. El ritmo es lento, pero no me detengo. Completo la primera de 4 vueltas, mi cabeza intenta ir kilómetro a kilómetro y me colocan una pulsera de color amarillo; envidio a aquellos triatletas en cuyo brazo hay 4 ya, señal que están a punto de acabar. La última es roja y no voy a parar hasta conseguirla.

Veo a mi familia y el subidón que me produce es increíble; me detengo con ellos unos segundos, todo bien les miento. La segunda vuelta la completo más lenta que la primera, y es la más dura para la mente, si piensas en lo que queda y el cansancio acumulado. Decido caminar tras cada avituallamiento, los primeros 200 metros de cada kilómetro, a modo de recompensa. Tengo hambre lo cual no es bueno, me falta glucosa. Decido comer galletas saladas y beber coca cola que desatan un efecto mágico y me recupero por lo que vuelvo a correr.

La carrera es un rosario de sufridores, cada uno con sus luchas internas por seguir y no abandonar. No hay rastro de esos cuerpos majestuosos de ayer, hoy es la guerra del cuerpo y la mente contra la prueba. Casi completo la tercera vuelta, pero qué duro es estar sufriendo y ver los espectadores sentados en las terrazas animando con una jarra de cerveza helada en la mano, no es justo. Si llego a llevar 20 euros en el bolsillo, me siento con ellos a beber cerveza.

Camino y camino. Me doy una tregua de 2 kilómetros y al tercer vaso de cola, retomo la carrera. La última vuelta, los últimos diez mil quedan y no me paro; decido engañar a mi mente y busco una canción para tararear y tenerla ocupada y me sale….. Yo solo la miré, me gustó, la invité y me pegué, bailemos que la noche está para un regaetton lento… (no me gusta nada el regaetton pero la mente en estas situaciones tiene sus misterios). No paro de cantarla y cuando me canso, comienzo a recitar las tablas de multiplicar desde el 1 al 10 y así llego a completar mi cuarta vuelta. Tengo la pulsera roja en mi brazo a modo de batería que me impulsa.

Ya oigo la música y el speaker en la meta, ya la huelo. Encuentro a mi familia y les doy tal abrazo que casi tumbo la valla. Le doy las gracias y las beso como el náufrago que encuentra tierra firme; agarro la bandera de mi país y enfilo corriendo despavorido hacia la meta mientras escucho "¡¡¡Antonio aus Spanien. You are an Ironman!!!". No tengo lágrimas, no tengo fuerza para nada, estoy vacío pero eufórico. He derrotado a mis fantasmas, he conseguido la medalla. Vuelvo a ser IRONDOC.