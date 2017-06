Fuga de talentos

La apuesta canterana que hizo Alfonso García hace un par de años puede ser más beneficiosa para otros clubes que para el propio Almería. Muchas de las perlas que se estaban haciendo futbolistas en el filial en el grupo IV de Segunda División B, ven cómo tienen que salir por la puerta de atrás al encontrarse las puertas del primer equipo prácticamente cerradas.

El descenso del Almería B al grupo IV de Tercera División y la necesidad que tiene el primer equipo de configurar una plantilla hecha y derecha, después de las dos malas experiencias pasadas, van a impedir que varios de los futbolistas que apuntaban alto, tengan que demostrar su valía lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Y eso no ha gustado nada en la grada, que mostró su desacuerdo en las redes sociales cuando ayer Diario de Almería informaba que el Córdoba tiene casi atado a Josema, un bravo defensor murciano, criado en el filial, y que la temporada pasada se fue cedido al Real Murcia, donde demostró su valía con creces. De hecho, el conjunto pimentonero, el Valencia B y el Barcelona B lo quieren, aunque la oferta cordobesista de 500.000 euros es demasiado tentadora para la junta directiva.

Es un caso similar al que ocurrió con el Dani Romera. El cañaero no quería seguir en el Almería B en Tercera y terminó marchándose a la Masía, ante la imposibilidad de tener ficha en el primer equipo. El que debía de ser su puesto se lo quedó Chuli y la apuesta salió rana a todas luces. Sólo así se explican las ganas que tiene el club de recuperar al cañaero y de que el Getafe ascendiera para recuperar parte de la inversión en el onubense.

Cansada de futbolistas que no aportan nada, tipo Juanjo, Diamanka, Sereno, Yoda, Eldin, Goñi..., la afición no se explica cómo no se da oportunidad real a jugadores ya formados en la casa, que conocen a la perfección tanto el estilo de juego como la idiosincracia del club. Sin ir más lejos, los ejemplos de Joaquín o Puertas son la mejor demostración de que en la cantera hay gente más válida que fichajes que huelen a bacalás de los representantes.

Además de Josema, esta campaña también vuelven a filial Hicham, Kiu y Antonio Marín, que esta temporada han militado en Segunda B. Y en el plantel de Fran Fernández está Gaspar, un fijo en las convocatorias de Ramis el pasado año, al que Tercera le queda ya pequeña.