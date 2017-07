A Gasol todavía le queda "gasolina"

Pau Gasol aseguró que a sus 37 años recién cumplidos todavía le queda "mucha gasolina" para seguir compitiendo en la NBA. "Quiero jugar el máximo número de temporadas, siempre que me encuentre bien. He jugado 16 años en la NBA y espero jugar algunos más, pero me tienen que respetar las lesiones como hasta ahora", explicó el pívot.

El de Sant Boi todavía no ha renovado con los Spurs, aunque afirmó que existe "un gran interés" por ambas partes, por lo que espera llegar a un acuerdo "lo antes posible". Tras no haber fichado al base Chris Paul, nuevo jugador de los Rockets, y la adquisición del alero Rudy Gay, Gasol confía en que el equipo tejano mantendrá "el máximo nivel" una vez cerrado el apartado de altas en la siempre difícil Conferencia Oeste.

"Todos los equipos del Oeste, especialmente los importantes, se están reforzando mucho para intentar batir a los de primer nivel, como los Spurs", añadió.

Con el incremento del tope salarial y los contratos cada vez mayores, el catalán asegura que jugadores como Dirk Nowitzki (Mavericks) o los ya retirados Kobe Bryant (Lakers) o Tim Duncan (Spurs), que militaron en un único equipo durante 20 temporadas consecutivas, son "modelos a seguir".

Por otro lado, Gasol subrayó que los cambios de equipo son parte de la "naturaleza de la liga" actual. "Ahora es inusual encontrarse jugadores que pasen toda su carrera en un mismo equipo. Es difícil porque en muchos casos que los jugadores se queden en sus equipos no depende de ellos", recaló.

Respecto a su entrenador en San Antonio, Gregg Popovich, el internacional español lo calificó como un técnico "muy carismático e inteligente, pero a la vez muy emocional". "Popovich es una persona diferente e interesante, un entrenador muy especial, probablemente de los mejores de la historia", afirmó.

Gasol disputará este verano con la selección española el Europeo, un torneo que asegura que es "difícil y siempre competido", pues advirtió que habrá equipos "de mucho nivel". "Hay jugadores y selecciones jóvenes que están subiendo y quieren ganar, por lo que no será fácil", aseveró el veterano pívot, al tiempo que avisó que el combinado nacional está "muy potente".

Por eso, Gasol cree que la clave estará en "hacer una buena preparación" en el mes previo al Eurobásket, y también en confiar que las lesiones "respeten" a todos sus compañeros.

Lo que no quiso aclarar el catalán es si la próxima cita continental será el último torneo que dispute con la selección. "Puede serlo, pero, afortunadamente, siempre he ido jugando un torneo más", matizó.