Gloria o descenso ante el Portuense

Unión Rugby Almería afronta el partido más importante de su corta pero intensa historia convencido de poder alcanzar y rebasar a Atlético Portuense en la clasificación ganándole una final dramática.

Se comienza mirando la clasificación. En tres partidos se decide todo lo que queda por definirse esta temporada. Por arriba, Liceo Francés y CRC Pozuelo tienen su final particular por ganar la liga, y por abajo Unión Rugby Almería y Atlético Portuense tienen la suya propia (12.00 horas) para eludir el descenso directo. En escena entra también un choque que dará comienzo media hora más tarde, a las 12.30 horas, en El Valle de las Cañas. Medirá a Olímpico de Pozuelo y a Ingenieros Industriales, clasificado entre los dos andaluces, pero en él no hay depositada ninguna esperanza desde Almería. Sea como fuere, la misión está clara: ganar al Puerto con bonus sin que los gaditanos puntúen.

Ese se traduce, como se sabe por parte de los cada vez más aficionados a lo oval, en hacer cuatro ensayos, en que el rival no los haga, y en que la renta final sea de más de 7 puntos. Parece mucho, pero no lo es y ya se hizo esta misma temporada, algo en mente los cruzados. Si por una casualidad, que se ve poco probable, Ingenieros cayera ante Olímpico sin hacer dos bonus, el puesto final de URA sería cuarto por la cola, dejando atrás no solo descenso directo sino también promoción. Ese sería el mejor escenario, y es posible, si bien en la semana Miguel Palanca ha desdramatizado el peor de todos, el de quedarse segundo por atrás. No pasaría nada: orgullo y honor intactos.

Sería cuando menos curioso ganar a Portuense para quedar por detrás de él en la clasificación, al igual que por detrás de Ingenieros, cuando a los dos se le habría ganado tanto en casa como a domicilio. Por tierras gaditanas se hizo historia con el 8-29, siendo además justo lo que hay que repetir en el Emilio Campra al tratarse de una victoria de cinco puntos sin ninguno para el rival.