Goleada de la UDA para dar otro paso hacia zona copera

La Unión Deportiva Almería vuelve a la senda de la victoria y lo hace por la puerta grande: goleando al segundo clasificado y dando un golpe sobre la mesa, demostrando que no va a arrojar la toalla en su intento por dar caza a las posiciones de Copa del Rey que marca, precisamente, un Córdoba que en la tarde de ayer no pudo frenar la efectividad de los rojiblancos en la Ciudad Deportiva de Viator. Los de Esteban Navarro se marcharon al descanso con el 1-0 en el tanteador, pero tras la reanudación lucieron todo su potencial en ataque y no dieron tregua a los cordobeses, que llegaron a recortar con el 2-1 pero hicieron aguas atrás.