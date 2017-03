Hermanas que triunfan en la pista

Llegar a ser deportista profesionales requiere de unas cotas de talento, sacrificio y constancia que llega hasta unas cotas incalculables. Quizá sí por el deportista que lo sufre. No obstante, la mayoría de ellos al ser cuestionados por los momentos que paladean cuando alcanzan la gloria, y eso no es solo salir campeón, afirman con rotundidad haber merecido la pena una dedicación casi plena. Pero esta situación tiene una vuelta de tuerca, que hace de esos momentos algo inimitable. Y es saborear esos éxitos al lado de un hermano. En los últimos tiempos hay casos singulares que engrandecen la historia de nuestro deporte. Los Gasol, los Bryant, los Márquez o las Williams, son solo algunos de los ejemplos más significativos. Almería también tiene su particular versión y es que cuenta la provincia con dos hermanas atletas que se están haciendo un nombre en el mediofondo. Ellas son Raquel Moreno (El Ejido, 1999) y Alba Moreno (El Ejido, 2003) del Club de Nerja.

Su relato no deja de ser curioso. Cuando daban sus primeros pasos en este mundo, su padre decidió que quizá esto debía tomarse más en serio. Tanto que acudió a la persona de Toni Zarauz, único entrenador en Almería con licencia nacional en activo. "Empezaron las dos, aunque la pequeña lo hacía por imitación de la mayor", rememora el técnico cinco años después. Creencia que atestigua la propia hermana mayor: "Empecé yo y un año después le gustó. Influí bastante en ella", dice.

Raquel comenzó a aficionarse en el atletismo como lo habría hecho cualquier niña de su edad, en el colegio. Aunque los resultados no eran los mejores, el destino quiso que ella no cejara en su empeño y continuase su lucha. "Me gustaba muchísimo correr, pero no ganaba casi nada", recuerda. Una dinámica que cambió de forma radical cuando la atleta cayó en manos de Zarauz. Desde entonces ha acumulado tal rendimiento que el año pasado degustó por primera vez una internacionalidad. "Empecé a ver que tanto esfuerzo merecía la pena", comenta. A lo que agrega: "Me da mucha ilusión verme en un ambiente de tanto nivel". Aunque ahora quiere más. "Ir a un Mundial sería una gran experiencia. En lo deportivo, lo máximo", asevera.

Ahora para ella llega el momento clave del curso, con la disputa de la competición en aire libre, por lo que no baja el pistón. "Quiero conseguir podio en el Campeonato de España", advierte.

Alba, en edad cadete aún, amenaza con seguir sus pasos. A pesar de ser una campaña de aprendizaje al ser de primer año, sus resultados están sorprendiendo. "La temporada de invierno ha ido bien, estoy aprendiendo muchísimo. Me gustaría mejorar", explica. Su ambición, algo genético en la familia, hace que se ponga objetivos bastante altos: "Quiero medalla en el nacional de 1.500 obstáculos". "Ir con la selección es mi objetivo para los próximos años", amplía.

La relación entre ambas es especial porque se retroalimentan en los momentos duros para alcanzar los objetivos deportivos. "Ella me hace seguir en esto", dice la menor. Unas palabras en la línea de su 'madrina' en el atletismo. "Es muy bonito poder ir a los campeonatos con ella. Me motiva más para seguir. Veo que mis entrenamientos merecen la pena", interpreta.

Si algo más las une es un anhelo común, ir a unos Juegos Olímpicos. Aunque queda lejos, ellas ya lo sueñan. "Me gustaría intentarlo, si es con mi hermana mejor", afirma Alba Moreno. Aunque pudiera parecer que lo mejor sería salir de la provincia, su entrenador lo desaconseja: "Al ser un deporte individual y de resistencia puedes hacerlo en cualquier lugar del mundo. Quién mejor que con quien te conoce desde pequeño", aclara Zarauz. La trayectoria invita a que lo puedan hacer, solo queda seguir trabajando como hasta ahora.