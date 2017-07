Hicham busca dar el salto

Hicham Khaloua (7-5-1995) quiere seguir creciendo y es consciente del cambio que ha experimentado tras jugar la temporada anterior en el Celta de Vigo B: "El año pasado aprendí que si no jugaba no pasaba nada y que debía seguir trabajando para volver a jugar, y eso no lo hacía en el Almería. He venido con ilusión y con ganas de convencer al entrenador y demostrar que puedo jugar en cualquier posición y que puedo ser válido esta temporada", reconoce el atacante rojiblanco.

"He llegado físicamente mucho mejor que otros años y afronto todo este reto con ilusión de poder quedarme", explica en entrevista recogida por la web oficial del club. El futbolista detecta cosas muy positivas tras las primeras semanas de trabajo: "Hay mucha gente nueva que ha llegado con mucha ilusión y en los entrenamientos veo ambición, ganas y hambre para que este año en la liga podamos hacer disfrutar a la afición durante el campeonato".

En este periodo de pretemporada todos buscan ofrecer su mejor versión: "Todos nos estamos jugando un puesto en el primer equipo y en el once titular. Me lo tengo que ganar día a día, entrenamiento a entrenamiento, para que mi nombre esté en la plantilla rojiblanca, que es mi objetivo. Es una pretemporada decisiva. Este año lo afronto como una oportunidad de oro para dar el salto a Segunda División, ya que tras estar en el Celta B me ha servido para madurar y para coger minutos y aprovechar un año que me ha tenido el premio de estar aquí".

En relación a su entrenador, Ramis, afirma que es muy positivo su forma de llevar al grupo: "Nos trata a todos por igual y le da lo mismo que uno sea un fichaje o que venga del filial, su trato es el mismo y nos tiene a todos enchufados para sacar todo nuestro rendimiento".

El atacante, pese a su juventud, se sincera sobre etapas anteriores: "Reconozco que me costó mucho en etapas anteriores porque echaba mucho de menos a mi familia, a mis padres y a mi hermano. Me fui de casa con quince años y eso es difícil. Hoteles, viajes y eso hace que eches de menos a los tuyos, pero espero que todos los sacrificios tengan recompensa".

El hispano-marroquí comparte habitación con otro jugador de la cantera: "Gaspar es como mi hermano, lo conozco desde que ambos estábamos en la residencia y nos llevamos más que bien porque hemos pasado muchas cosas juntos". A la hora de explicar a qué dedica los ratos muertos de este tipo de concentración, confiesa: "La consola. Hay mucho nivel. Antonio Marín, por ejemplo, tiene el listón muy alto y se pica mucho con Pozo. Ahí hay duelo", afirma en tono desenfadado.