El Huércal no cede nada en esta segunda vuelta

El Huércal sigue sin ceder puntos en esta segunda vuelta y continúa metiendo presión jornada tras jornada a un Berja que se impuso por 1-3 al Cuevas y lidera en solitario, aunque no tiene la posibilidad de relajarse lo más mínimo. Y es que el segundo clasificado sigue pisando con firmeza desde que comenzó el segundo tramo de una competición en la que se ha convertido, en este 2017, en el conjunto más en forma si se miran los registros de puntos. Los del Bajo Andarax encadenan ya cinco victorias consecutivas en las que han materializado 15 goles a favor y solamente dos en contra. De hecho, destaca que no han encajado ninguno en los últimos tres duelos que han disputado. Estos números están llevando al cuadro verdiblanco a convertirse en el máximo rival de los virgitanos en la lucha por una primera plaza que tienen a cinco puntos y por la que pelearán hasta el final. Tras descolgarse el Cuevas de esta pelea, al caer frente al líder, los huercalenses tienen la oportunidad de alejarse de otro rival directo como es el Plus Ultra, al que se mide esta semana.