El Huércal, imparable en esta segunda vuelta

Un gol de Javi Gómez en el minuto 80 puso un igualadísimo partido a favor de un Huércal que finalmente pudo dejar los tres puntos en casa ante el Plus Ultra, uno de sus rivales directos junto con el Roquetas en la lucha por dar caza a una primera plaza que los del Bajo Andarax siguen teniendo a cinco puntos, ya que el Berja se impuso con contundencia al Mojácar (4-1) y no cede nada desde una primera plaza que tienen como meta los huercalenses. Y es que el equipo verdiblanco no quiere arrojar la toalla en su ambicioso reto de disputarle el campeonato a los virgitanos. De hecho, en esta segunda vuelta están haciendo mejore números que los del Poniente, ya que ante los ultristas encadenaron su sexta victoria de esta segunda vuelta en la que los huercalenses aún no han perdido ningún punto por el camino. A pesar de que el cuadro de Las Chocillas le puso contra las cuerdas en muchos momentos del partido, con los goles de David Picha (1-1) y Fran Martínez (2-2), los locales terminaron sacando el duelo adelante y ganar.