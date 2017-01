Iago se marcha a la 'Cultu'; Motta, cerca de firmar

Como siempre, el Almería va a apurar al máximo los plazos para cerrar las incorporaciones que le hacen falta, con el quebranto que ellos supone. En la mañana de ayer, el club anunció en su página web que Iago Díaz se marchaba a la Cultural Leonesa de Segunda B, donde ya milita el exrojiblanco Cristóbal. El gallego se marcha cedido hasta final de temporada y el club castellano-leonés guarda una opción de compra sobre el futbolista.

El extremo se despedía ayer del Almería a través de su radio oficial. "Me marcho agradecido al club por darme la oportunidad de salir por primera vez de mi casa y deseando con todas mis fuerzas que logre la permanencia". El jugador gallego recordaba que "firmé por el Almería cuando todavía estaba en Primera División", y seguidamente reconocía que "en aquel momento no podía pensar que las cosas se desarrollaran de esta manera. Ha sido un año y medio muy duro, de sufrimiento, pero el fútbol es así". Incluso, en lo personal, comenzó siendo titular indiscutible, hizo goles, y poco a poco fueron cambiando las cosas. Al respecto no dudaba en afirmar que "tanto en lo colectivo como en lo individual ha sido todo muy complicado, pero reconozco que no di mi mejor nivel".

En el apartado de incorporaciones, el Almería sigue necesitando dos o tres futbolistas de forma urgente y sólo faltan cuatro días para que se cierre el mercado. Marco Motta, central italiano que está a prueba con el primer equipo, tiene muchas opciones de quedarse, después de más de una semana entrenando a las órdenes de Fernando Soriano y cogiendo ritmo, algo que le falta después de seis meses sin competir. El propio entrenador maño, que no se moja al respecto, sí que indicó que le gusta el jugador, pero que todavía tienen tiempo para seguir estudiándolo. Lo normal, después de más de una semana entrenando con el Almería, es que el italiano se quede ya que la secretaría técnica no ha sido capaz de encontrar un defensor de garantías.