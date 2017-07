Ignacio Sánchez vuelve a casa

A sus 26 años, muy atrás quedan sus escarceos como central, pero tenerlos los tuvo. Y es que lucía un muy buen físico que con el paso del tiempo ha hecho más rotundo a base de trabajo. Así, su sola presencia pegado a red impone a cualquier rival, si bien su principal trabajo es el de distribuir juego. Producto de la cantera de Unicaja Almería, "el equipo de mi tierra", asevera, Ignacio Sánchez se dispone a dar inicio a su tercera etapa en el club, lo que supone un enorme aliciente para él y para su ambición: "Esto hace que yo me sienta muy bien, motivado, con mucha ilusión y hambre de títulos, ya que las dos últimas temporadas fui eliminado 'por ellos' -los ahorradores- en las semifinales del play off".

La primera fue con Soria, y la segunda con Ibiza tras dos durísimos tie-break en el Moisés Ruiz, pero en todo caso ya salió campeón en sus dos etapas anteriores. Fue protagonista de la novena en la temporada 2012-2013, cuando llegó desde las categorías inferiores y la Selección Permanente de Palencia, y lo volvió a ser de la décima, en la 2014-2015, tras su paso de un año por Cajasol, pero se resta méritos: "Siempre que he estado aquí he conseguido título, pero eso no es ni por mí ni por nadie, sino porque Unicaja es un grande y siempre llega a las finales, y un equipo que está en ellas tiene más probabilidades de ganarlas". Está claro que la unión entre ambas partes "ha dado sus frutos", y espera que "dé más todavía".

Con esa confianza regresa a su casa: "Se puede decir que es mi club de toda la vida, porque aunque haya estado fuera sí que he crecido desde pequeñito en las categorías inferiores, año a año he ido subiendo".

Su formación se ha completado con las experiencias en otros equipos: "Evidentemente el Ignacio que vuelve no es el mismo que estaba hace tres temporadas, ya que al irme fuera, como todos, he aprendido, he visto otro tipo de voleibol, he madurado un poco como colocador, aunque todavía me queda". Siente que es su hora otra vez: "Estoy en el momento adecuado para venir a Unicaja Almería, ya que es el equipo de mi tierra, y darle títulos, todos juntos, todo el grupo y los aficionados".