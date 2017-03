Inaudito que estuviera en el ostracismo

El gol con el que la UD Almería inauguró su casillero particular en el presente curso tuvo su firma. Un tanto que vislumbraba la importancia que tenía Ramón Azeez (Abuya, Nigeria; 1992) en los esquemas de Fernando Soriano. De hecho, el técnico ya tiró de él cuando el equipo tenía un pie en el abismo en la campaña anterior. Nada más lejos de la realidad. El de Alfamén ocho jornadas después lo borró de un plumazo de sus planes. De ahí hasta ayer, solo jugó dos ratos antes Mirandés y Oviedo que no suman ni una veintena de minutos. El mundialista por Nigeria se ha tirado unos meses en el ostracismo hasta que Fran Fernández decidió otorgarle la titularidad en el Anxo Carro. Y respondió el '8'.

Desde que De La Fuente Ramos decretó el inicio del choque, el centrocampista marcó su impronta. A los treinta segundos de que el esférico echase a rodar por el verde lucense, el medio filtró un balón a Álamo para que el canario asistiese a Quique en el primer tanto rojiblanco. Mas, su incansable labor no acabó ahí.

Se vio a un Azeez muy cómodo sobre el terreno de juego. También con el papel protagonista que le concedió el técnico almeriense. Una labor compleja porque debía adoptar una posición dependiendo a quien le pertenecía la posesión del balón. Cuando los de Fernández buscaban la portería de José Juan, el nigeriano actuaba de trequartista, término acuñado del fútbol italiano. Se instauraba en un trivote, donde él era la punta de lanza y el que filtraba los pases a los hombres de banda y a Quique. En ese contexto, andaba algo más despreocupado de un posible robo local porque tenía a Borja y a Fran Vélez cubriéndole las espaldas. Cuando el equipo debía resguardarse en torno al arco de Casto Espinosa el medio formaba pareja de baile con Quique y eran los que iniciaban la presión de la UD Almería. Una acción que llegaba hasta los defensas contrarios y que en alguna ocasión estuvo a punto de dar prolíficos resultados.

En los segundos cuarenta y cinco minutos su función se vio alterada por el devenir del encuentro. Con la entrada de Trujillo, Fernández lo envió a la banda y ahí pasó más desapercibido y le tocó hacer más labor oscura para poder salvar los tres puntos.

A tenor de lo visto ayer no se entiende que el centrocampista no entrase en los planes de Fernando Soriano, más cuando ninguna de las decisiones que tomó después de mandarlo a la grada tampoco funcionaron. En el Anxo Carro no se le notó el tiempo que ha estado sin competir y ahora emerge como uno de los activos más válidos para conseguir una permanencia que está más cerca que ayer.