"Incluso en estos años decepcionantes se está creando afición"

-Pensaba que las peñas iban a ser más reacias al cambio tras la etapa de Baldomero Titos, pero me estoy encontrando con mucha colaboración. Para la temporada que viene, varias peñas van a entrar en la Federación.

-Los precios no deberían de subir viendo las últimas temporadas. La afición está un poco cansada y un incremento grande en los abonos puede restar masa social. Los precios actuales son asequibles y lo que hay es que volver a ilusionar a la gente que en los últimos años ha dejado de venir.

-Me parece muy bien que Corona coja la dirección deportiva, como también la vuelta de Ibán Andrés y la continuidad de Lozano, a buen seguro se van a entender a la perfección. Hay que darle a Miguel Ángel la oportunidad de ponerse a trabajar, con el equipo que le rodea seguro que hacen un conjunto competitivo.

-Está Alfonso que vende, que no vende...

-Creo que el club tiene que hacer autocrítica, no es normal que en las últimas cuatro temporadas nos juguemos la permanencia en la última jornada. Tenemos que ver en qué fallamos. El club debería hacer un proyecto a dos o tres años vista, con algo más que la simple salvación como objetivo. ¿Por qué no soñar con formar un equipo que pueda pelear por la promoción y el ascenso? Hay que ser ambiciosos.

-Me pareció bien, el equipo tenía que sentirse lo más arropado posible en el Mediterráneo y se consiguió porque el estadio fue una olla a presión. También comprendo a la gente que no lo vea tan bien, que piensa que es una falta de delicadeza con los abonados. En estas situaciones, creo que fue acertado.

-Es contradictorio, pero el equipo nos necesitaba y no podíamos fallarle.

-Y en esta temporada nefasta, once mil personas en el último partido.

-Lo de esta afición es de diez, no sé qué calificativo poner. Ha sido mucho el sufrimiento de las últimas temporadas, pero cuando nos ha necesitado, siempre hemos estado ahí.

-Tranquilo desde el Fondo Norte. No salté al campo, sólo vi la despedida de los jugadores.

-Mucho nerviosismo, no sabíamos qué iba a pasar. Hemos visto la Segunda División B muy de cerca y sólo se puede destacar la permanencia, la temporada volvió a ser agónica.

División de opiniones en el graderío con la nueva comisión deportiva

El primer movimiento de la Unión Deportiva Almería de cara a la temporada venidera no ha dejado a ningún aficionado indeferente. La gente está necesitada de buenas noticias y fichajes que ilusionen después de otra temporada acigada, con sufrimiento hasta la última jornada. De lo poco que se podía salvar de esta última etapa era el trabajo de Raúl Lozano, que había conseguido agrupar a la plantilla en torno a Luis Miguel Ramis, su apuesta para el banquillo, y se había ganado el cariño de la afición, a la que bien conocía de su etapa como jugador rojiblanco. Por eso, son muchos los que no entienden por qué Alfonso García lo quita de sus funciones y crea un cargo tan rocambolesco para él, una vez que había demostrado ser el hombre indicado para la parcela técnica que había ocupado con éxito en los últimos cuatro meses, salvación incluida. Quizás era más lógico mantenerlo en su puesto y que fuese Miguel Ángel Corona quien hubiese ido subiendo escalafones en la comisión deportiva. Si bien hay gente de esta opinión, también hay otro buen grupo de aficionados que recibe con ilusión y esperanza la llegada del talaverano, un hombre que vivió sus mejores años como futbolista vestido de rojiblanco y que ahora se embarca en una aventura para la que está cualificado. El capitán, entrenador de fútbol, con el nivel 3, y Licenciado en Derecho, acaba de colgar las botas, pero su profundo conocimiento de este deporte y su talante dialogador, lo convierten en una persona que, a priori, parece la idónea para un puesto en el que tendrá que estar inmiscuido en los fichajes, los problemas del día a día del vestuario, la evolución de la cantera... Como vemos, la afición está dividida entre Corona y Lozano para dirigir la comisión deportiva, pero de lo que no tiene ninguna duda es que la vuelta de Ibán Andrés ha sido un acierto absoluto. El almeriense es una persona muy querida en su tierra, después de entrenar en el fútbol base provincial y de su etapa rojiblanca, entre el juvenil y el primer equipo a las órdenes de Javi Gracia. En la secretaría técnica, su nuevo puesto, ya trabajo con el CD Roquetas y consiguió formar un gran bloque de jugadores que lograron subir a Segunda B.