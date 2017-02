Inesperada y muy dolorosa

Una falta de pie en el primer set y un balón al marcador central en el segundo no estuvieron del lado de campeón que defendía título. Cuando un partido es tan igualado, cuando los dos rivales usan todos sus recursos disponibles, lo que se llama habitualmente pequeños detalles puede ser propios del juego en relación a cuestiones técnicas o un tanto externos. Unicaja no tenía a Israel Rodríguez, y a Io de Amo la espalda le dio un serio toque en el último entrenamiento de la semana. Esa lesión le permitió jugar, pero en un lance defensivo de la segunda manga se resintió mucho. No hay lugar para las excusas, y sí para la lucha, que fue lo que el equipo ofreció ante un potentísimo rival que no tuvo altibajos en su rendimiento. El cuadro balear derrochó confianza y mató el choque en el bajón anímico.

Hubo problemas en ataque sobre todo, pero pese a ello se rozó haber ganado tanto el primero como el segundo sets, siendo inevitable el lastre mental en el que cerró la primera semifinal de la XLII Copa del Rey. En la grada se respiró un gran ambiente, y en ella hubo una muy nutrida presencia de los fieles aficionados del equipo blanquiverde, la Peña La Unión, que se volvieron tristes por la inesperada derrota ante un Ca'n Ventura cargado de exjugadores ahorradores.

Con la derrota de ayer en Leganés, Unicaja Almería se queda sin su segundo título en la presente temporada, después de haber caído también ante Teruel en la Supercopa de España. No le queda otra a los de Piero Molducci, desconocidos este año en las fases finales, que mejora para que no se les escape una Superliga Masculina que dominan. A diferencia de otras temporadas, en ésta a los verdes les está pesando la responsabilidad en los partidos más importantes.