Inicio de la cuenta atrás para URA en el Emilio Campra

Hoy domingo no hay otra cosa deportiva más importante en la capital que no sea rugby desde el mismo inicio del día hasta bien entrada la tarde. Es el momento, un 'ahora o nunca' que la entidad unionista ha trasladado no solo a su vigorosa masa social sino al resto de la ciudad y de la provincia. El primer equipo se la juega ante el más laureado de todos los clubes españoles de todos los tiempos, y además la paciencia se ha puesto de nuevo en números rojos en relación al respeto que se recibe. No va a faltar nadie, y de la cita se saldrá más fuerte porque supondrá una ampliación de simpatizantes del potente Proyecto URA. "Queremos llenar el estadio", dice Pablo Jiménez.

Le seguía un histórico, el único internacional con España que ha dado Almería, José Manuel Rubí: "Quiero animaros a que este domingo os paséis por el campo Emilio Campra para acompañarnos a jugar la final que tenemos contra Arquitectura de Madrid, es a una buena hora, y os animo a todos los almerienses a que os acerquéis a apoyarnos". Otro peso específico en el plantel, Luis Vergel, igualmente se ha sumado al llamamiento: "Este domingo a las 12:30 en el Estadio de la Juventud nos jugamos algo más que un partido de rugby, nos jugamos seguir creciendo, seguir ilusionando a chicos y grandes, nos sobran motivos, nos faltas vos".

En cuanto a Pancho Gaspani, recordó la importancia del choque: "Me gustaría invitarles este fin de semana a un partido importantísimo ante Arquitectura, nos estamos jugando la división, es muy importante que la ciudad y la gente nos apoye, porque se siente mucho el calor desde afuera, yo que soy argentino lo sé bien, y es una ocasión para que gente que no conoce nuestra filosofía se acerque y disfrute de un día hermoso y apoye al equipo de su ciudad, que lo está necesitando".