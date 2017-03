Después de poco más de una semana en el seno unionista, Luis Miguel Ramis es plenamente consciente de lo que hay en juego de aquí a que llegue mayo. Con ese pensamiento como punto de partida, cada vez que tiene un micrófono delante intenta insuflar una inyección de tranquilidad, que considera necesaria para poder lograr el objetivo. Poco amigo de los arrebatos, el tarraconense transmite al dedillo el tipo de encuentro que quiere para mañana. "No quiero un partido donde los jugadores se precipiten, quiero que tengan control. Habrá un momento, como en todos los partidos, donde habrá dificultad, pero hay que llegar con las ideas claras. Sabiendo la responsabilidad que tenemos semana tras semana de dar un paso adelante en cuanto a resultados y en cuanto a consolidación de las ideas, porque creemos que esa es la vía para lo primero", explicó en la antesala de un choque clave. A lo que añadió: "Estamos en una situación que invita a tener tranquilidad, a no precipitar y a centrarse en el juego. Son momentos de tensión, de apretar, de no fallar, de ser responsable. Me preocupa que conozcan el trabajo y que lo entiendan".

Las miras de Ramis y su cuerpo técnico durante esta semana de entrenamientos han estado centradas en mejorar el trabajo de cara a puerta. Un aspecto en el que se falló en el Ciudad de Valencia y en el que se debe mejorar de forma imperiosa. "Hemos hablado estas dos semanas de jugar, de tener un buen trato de balón, pero no me olvido de que este juego está hecho para hacer goles. En este sentido, el equipo está capacitado para hacerlo. El otro día lo buscó, pero no lo encontró. Concretamente lo más importante a mejorar es eso. Lo hemos trabajado, llegaremos con más jugadores al área y con más hambre. Tener hambre de gol para buscarlo. Busco hacerlo teniendo el equipo las cosas claras para buscar esas vías", razonó.

Cuestionado por la idoneidad o no del calendario con respecto a otros rivales que luchan por la salvación, el preparador fue conciso. Lo que le preocupa son sus futbolistas. "Me da igual. Sinceramente, ahora mismo no sé los últimos cuatro o cinco partidos de liga. Aunque te enfrentes a equipos que están peleando contigo o por otros objetivos, cada uno busca competir y vamos a tener que defenderlos igual. Tratamos de conocer cómo van evolucionando los rivales para que los jugadores tengan cuatro datos que le puedan ayudar, pero sobre todo trabajamos en nosotros. Me preocupa que mi equipo vaya cogiendo inercias positivas", dijo.

En esa línea de discurso, el catalán manifestó de forma clara que lo que más apremia ahora son los resultados y que es sabedor que implantar un modelo de juego es secundario, aunque también reconoce que es importante. "Un antiguo compañero mío, más veterano que yo, me decía juega bien, pero gana. Lo primero que hace falta es ganar, luego jugar bien. Estamos en esa situación. Quizá en otro tipo sí podríamos expresarnos algo más. Entendemos que para ganar hay que hacer cosas que para nosotros consideramos importantes", analizó el ex técnico del Real Madrid Castilla.

Poco dado a dar pistas sobre las alineaciones, el técnico sí que quiso dar a conocer su opinión sobre los sistemas de juego. Está abierto a varios dependiendo de las situaciones, pero reconoció decantarse por cuatro jugadores en la línea defensiva. "No le doy excesiva importancia a los sistema a utilizar. Viene a ser un posicionamiento inicial en el campo que cambia durante el partido. Lo de jugar con línea de tres atrás puede ser en momentos del partido, pero la estructura y la intención es lo importante. A mí me gusta la línea de cuatro, pero si el partido te invita a prescindir de un jugador de atrás para tener más jugadas de finalización lo haremos. Si no invita, no", explicó. Sea como fuere, esa tranquilidad que demanda el entrenador rojiblanco será una buena aliada ante los momentos de presión que le quedan a la UD Almería hasta el final. Que el sufrimiento acabe mereciendo la pena en el mes de mayo.