Israel vuelve a levantar el vuelo

El 13 sí ha sido el número de la mala suerte para Israel Rodríguez este curso, puesto que en esa jornada se lesionó para estar apartado de las canchas 2 meses y medio. Voló en una pipe, hizo punto, pero antes de aterrizar ya se le había roto un ala. Su hombro derecho encendió las alarmas, se llevó la mano izquierda hacia la zona dolorida y acabó el partido con una derrota que después se vio que no fue lo más grave de la visita a Ca'n Ventura. Contra los palmesanos tuvo que ver la Copa desde el fondo fuera de pista, sin vestirse de corto. Se fue con una tarjeta de 17 puntos, dos de saque directo y dos de bloqueo, y regresó este pasado domingo por fin con 6 puntos, uno de bloqueo, pero un 62% en ataque.

Lo de siempre en voleibol, números y sensaciones: "Alegría por volver a estar con el equipo, por aportar al grupo, y por supuesto volver a estar en el campo, un poco de dudas porque todavía sigo con un poco de molestias, pero bueno, espero que durante esta semana siga mejorando y vayamos poco a poco llegando al 100% al play off". Es optimista pero comedido: "Va a estar difícil porque hay algo de dolor, pero esté al 50, 60, 70, 80 por ciento, voy a intentar aportar todo lo que pueda". Hay dos competiciones paralelas, dos guerras abiertas, la general y la particular: "Estoy aquí todos los días trabajando en el gimnasio, llevo dos meses bastante duros, pero este sábado en Teruel fue una pequeña recompensa".

No llega a ser el Cid Campeador, porque él está muy vivo, pero a los rivales les provoca una sensación muy similar de intimidación ver al bombardero de Europa con la camiseta verde enfundada y realizando el calentamiento. Israel Rodríguez es respetado y temido fuera, y una influencia positiva determinante dentro: "Intento motivar a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, aportando mi experiencia y como se suele decir, haciendo grupo, que es lo importante a la hora de jugar unos play off, el estar todos juntos, estar en grupo es muy muy -reiterativo- importante". Por ello mira al frente y advierte: "Es cierto que ahora esta semana va a ser clave de entrenos, porque vamos a tener a todo el equipo completo entrenando duro". El sevillano llega para el momento clave de la temporada, para el reto del título liguero.