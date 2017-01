Iván Sánchez se va al Albacete cedido con opción de compra

Iván Sánchez se convertía ayer en el tercer futbolista rojiblanco que hace las maletas en este mercado invernal, siguiendo los pasos que antes dieron Sebastián Dubarbier y Álex Quintanilla. La diferencia con ellos es que el jiennense se marcha cedido al Albacete, líder del grupo II de Segunda B, mientras que argentino y vasco rescindieron su relación contractual.

El préstamo tiene su truco, ya que el conjunto manchego se reserva una opción de compra (cuya cantidad no ha trascendido) en caso de quedar satisfecho con el rendimiento del habilidoso extremo andaluz, que tiene firmado con la UDA hasta junio de 2018. Esa circunstancia, unida al hecho de que no haya contado con muchas oportunidades, provocaban reacciones airadas ayer en redes sociales por una gran parte de la afición unionista.

Iván Sánchez aterrizó en el filial almeriense en el curso 2014-2015 procedente del Atlético de Madrid B y cuajó un gran año en compañía de Puertas, José Ángel, Dani Romera, Hicham y compañía, disputando la promoción de ascenso.

La pasada campaña subió al primer equipo junto con Puertas y José Ángel, pero al contrario que sus compañeros, no ha podido consolidarse.

Sus números en la 2015-2016, con el hándicap de que el equipo contó con cinco entrenadores distintos, refieren que disputó 1.081 minutos, distribuidos en 24 partidos, la mitad de ellos partiendo como titular. A las órdenes de Soriano su presencia ha sido aún más testimonial, participando en nueve encuentros y solo en uno de ellos como titular (ante el Sevilla Atlético), para un saldo de 170 minutos. Ayer se despedía en UDA Radio: "He querido triunfar aquí, pero hablé con el míster y me dijo que iba a tener pocos minutos. La opción del Albacete me gustaba".