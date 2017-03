Javi Martínez: "Nadie puede imaginar la ilusión que me hace venir"

Javi Martínez, defensa español del Bayern, lleva dos años y nueve meses sin poder jugar con la selección española por lesiones que le han impedido tener continuidad, y no ocultó "la ilusión" que siente ante la oportunidad que le da Julen Lopetegui de volver ante Israel y Francia.

El último partido de Javi Martínez con la selección española es un mal recuerdo. Fue ante Chile en Maracaná, en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Brasil, en el que el que era vigente campeón sellaba su sorprendente eliminación. Era el 18 el junio de 2014.

"Después de la lesión de rodilla estuve dos años y medio que no he podido jugar con continuidad por lo que no podía venir a la selección. Las dos últimas convocatorias tuve problemas físicos, lesiones menos graves que me impidieron venir. Nadie puede imaginar la ilusión que me hace venir. Ojalá pueda disputar algún minuto", afirmó en rueda de prensa.

En su club, con Carlo Ancelotti al mando, Javi se ha ido haciendo un hueco en el centro de la defensa. Espera trasladar su momento a la selección, listo para lo que decida Julen Lopetegui.

"Últimamente el míster me está dando confianza para jugar en defensa y me encuentro muy bien. Después de casi tres años con lesiones continuadas, sin poder mantener el ritmo, poder disfrutar un año prácticamente sin problemas me ayuda mucho a estar e forma", valoró.

"Aquí estamos 25 jugadores y todos nos sentimos importantes. Me toca ayudar en lo que Julen quiera, dispuesto a lo que me pida, siempre con buena cara y actitud", añadió.

Reconoció Javi Martínez que antes de venir no reciben información de sus próximos rivales, pero que desde que están concentrados ya conocen de memoria el juego de Israel. "Esta semana estamos viendo muchos vídeos de cómo son como equipo y cómo juegan. El viernes vamos a llegar al partido sabiendo a lo que nos enfrentamos".

No quiso responder al duelo que le espera en Liga de Campeones ante el Real Madrid, centrado únicamente en la selección. "El objetivo de la selección merece que todos estemos pensando en Israel. Ya habrá tiempo de pensar en el Real Madrid".

Y valoró el adiós al fútbol de Xabi Alonso, agradecido por todo lo que ha aprendido a su lado. "He tenido la suerte de poder disfrutar sus últimos años de carrera, en cada entrenamiento se aprende algo de él táctica y técnicamente es un espectáculo. Los jóvenes de la cantera que suben a entrenar tienen un privilegio. Es un espejo en el que mirarse".

Javi Martínez terminó criticando las imágenes violentas que han dado la vuelta al mundo, en la pelea entre padres de jugadores infantiles de fútbol en un partido en Mallorca.

"Son imágenes que no gusta ver a nadie ver. Como futbolista y como padre sentí vergüenza porque es algo que, no solo en fútbol base, en ningún campo de fútbol se tiene que ver. Son chavales que tienen que pasarlo bien. Ojalá no se vuelva a ver algo así", sentenció.