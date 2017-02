Joaquín: "Esto duele, como almeriense es un calvario"

Joaquín Fernández dio ayer la cara en situaciones destinadas a compañeros de mayor peso específico. El canterano demuestra que ni se arruga en el campo ni lo hace ante los micros y dejó algunas sentencias repletas de sentido común: "Si los rivales nos ganan es porque futbolísticamente hacen las cosas mejor que nosotros", dijo el huercalense sin poner paños calientes.

Tampoco los puso a la hora de enjuciar la pésima trayectoria como visitantes: "Está claro que fuera no estamos haciendo las cosas bien, es obvio. Ahora tenemos otra final ante uno de los rivales más complicados de la categoría [Girona], tenemos que trabajar duro para sacar el partido en casa y empezar a puntuar fuera".

Cuestionado acerca de los peligros que acarrea sacar el balón jugado desde la defensa, Joaquín asumía que es un peaje a pagar: "La idea del míster es sacar el balón desde atrás siempre que se pueda. En casa estamos más finos que fuera, puede ser un problema junto con otros, pero no el único por el que no puntuamos fuera".

En su útlima reflexión admitía vivir su particular calvario: "Supongo que estará siendo así para todos los jugadores de la plantilla. Puede que al ser almeriense haya mamado desde pequeño esto, pero estoy seguro de que todos son profesionales y están pasando un calvario, aunque haya gente que diga que no sentimos esto y nos da igual perder o ganar, ya digo yo que eso no es verdad y nos duele perder".