José Manuel Marín, oro en el Campeonato de España

El arquero, José Manuel Marín, cerró la temporada a lo grande. En el último torneo nacional más importante de la temporada, el Campeonato de España celebrado en Salamanca el pasado fin de semana, el roquetero se coronó una vez más consiguiendo el primer puesto en tiro con arco open recurvo. Además, estableció un nuevo récord de España, que él mismo poseía.

Su temporada es para enmarcar. Consiguió el oro en el Campeonato de España de Sala en Fuengirola, oro en el Gran Premio de Madrid, se mantuvo primero en el ranking de la Liga para la composición del equipo andaluz absoluto de arqueros durante las cinco primeras competiciones y sigue como número uno del ranking en la modalidad para-archery (arco paralímpico).

José Manuel Marín, expresó: “Estoy muy feliz por el resultado obtenido, aunque me con cierto sabor agridulce al quedarme muy cerca de conseguir la puntuación mínima para entrar en el equipo nacional. En general, estoy muy satisfecho con la temporada que he realizado. He hecho varios cambios con respecto al año anterior, y los resultados han sido satisfactorios”.

José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, manifestó: “José Manuel Marín es uno de nuestros deportistas más laureados. Estamos muy orgullosos de él porque es un ejemplo de superación. Su trabajo y constancia están reflejando los buenos resultados que está cosechando. Está haciendo que el nombre de Roquetas de Mar tenga aún más repercusión”.