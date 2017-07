José Miguel Campos se corona en Salobreña

El pasado domingo, la localidad granadina de Salobreña albergó la segunda edición del Sapiens Triatlón Cros Costa Tropical (1kilómetro a nado, 21 en bicicleta y 6 km corriendo), donde hubo unos 200 participantes. El evento estuvo organizado por el Ayuntamiento de Salobreña y la Diputación de Granada. Fue la quinta y última prueba del IV Circuito Provincial de Triatlón.

José Miguel Martín Campos fue primero en categoría senior y quinto de la general con un tiempo de 1 hora 36 minutos y 49 segundos. El roquetero es miembro del Club Viruteam 46, cuyo patrocinador principal es Funeraria Guillermo. El resto de los integrantes del conjunto roquetero realizaron una gran actuación y aunque en esta prueba no hubo premio por equipos, fueron los mejores.

La progresión del roquetero ha sido fulgurante y se ha convertido en uno de los mejores triatletas del municipio. En las últimas pruebas ha cosechado numerosos podios y se ha convertido en uno de los deportistas a tener en cuenta.

José Miguel Martín Campos, expresó: “Estoy muy feliz por el rendimiento que he tenido en esta prueba. Era la primera vez que la disputaba y ha sido muy positiva, a pesar del gran nivel que había entre los participantes. El resultado cosechado me ha dado confianza para afrontar el resto de pruebas del calendario. Últimamente he mejorado mucho y me he superado en cada triatlón”.

José Juan Rubí, concejal de la Delegación de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, manifestó: “Quiero dar la enhorabuena a José Miguel Martín Campos por su nuevo éxito. Se encuentra en un gran momento de forma y está demostrando en cada prueba que es uno de los mejores triatletas de Roquetas de Mar. Tanto él como su equipo siempre realizan una gran actuación en cada uno de los eventos en los que participan”.