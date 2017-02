Juanmi González, el adelantado de curso

"Al fin y al cabo, en mi generación en la Selección de juveniles y junior también he sido el más pequeño, en casi todos los equipos en los que he estado siempre he sido el más pequeño, pero yo no he dejado que se note". González Limón era un niño prodigio de Huelva en el que se fijaron muy pronto. Corrió el riesgo, y no por su culpa, de haberse quedado en el camino, sobre todo porque el voleibol de alto nivel no espera a nadie, y menos en Italia. Aparentaba más edad, pero solo por su juego, porque la cara de niño la sigue conservando. De regreso a Unicaja, y tras un año de transición, siente que ha llegado la hora de la demostración definitiva. Ambicioso, autoexigente y competitivo, Juanmi ruge más fuerte que nunca.

"Cuando me veía entrenando no tenía en cuenta mis años, sino que pensaba que me tenía que ver al nivel de edad de todos los demás porque si no sería una excusa, y eso no lo quiero ni para mi mejora ni para mi entrenamiento". Así se forjó el 7 de Unicaja Almería: "Lo que buscaba era rendir a un nivel superior al de mis posibilidades como edad o como jugador". Ante Textil Santanderina puso la firma a 15 puntos y a un 78% de recepción positiva con un 61% de perfecta: "Fue un partido bonito porque ellos vienen demostrando que juegan a un buen nivel este año, y a pesar de que les faltase uno de sus mejores jugadores -Víctor Bouza, antiguo compañero en Soria- lograron hacernos frente".

El propio Piero Molducci destacó tras el partido ante Santanderina esa mejoría del onubense, que ya se centra en el choque de Barcelona, peligroso: "Lo peor es que se juega por la mañana, siempre son más complicados porque llevamos todo el año jugando por la tarde y supone que hay que levantarse antes, hacer un desayuno bueno mucho antes de lo normal para llegar al partido lo mejor posible, y eso es lo que complica, porque en cuanto a jugar sábado o domingo no nos influye demasiado".

La Superliga no se descuida, pero se avecina la Copa del Rey y le motiva especialmente. "La Copa siempre se tiene en cuenta porque es un título fuerte y espero ganarla otra vez, pero primero hay que tener en cuenta que hay que jugar contra Barça, Cáceres e Ibiza, que este año en la Superliga hay pocos o ninguno con el que te puedas relajar", comenta el receptor.