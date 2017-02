"¿Kalu?, no se descarta"

Cerrado ya el mercado invernal, con sus urgencias y tensiones, Alfonso García quiso comparecer tras la presentación de Karim Yoda para poner al día diversos asuntos concernientes a la actualidad rojiblanca. Al presidente se le vio contento con los refuerzos traídos y afirmó que la puerta sigue abierta para el prometido `9': "La Comisión Deportiva nunca está parada, si se ve ese jugador que pueda aportarnos algo y pueda incorporarse al reunir documentalmente los requisitos como estar en paro, estamos abiertos a todo. Eso no quiere decir que vaya o no vaya a venir, el futuro lo dirá". Teniendo en cuenta el escenario que se plantea, la gran duda es si el club estaría dispuesto a repescar a Kalu Uche, ya que el nigeriano cumple el perfil al estar sin equipo desde que acabó su contrato con la UDA. En la actualidad se ejercita con el Reddis, de la segunda catalana, para no perder la forma. Motta llegó del mismo modo y Alfonso no lo rehúsa, si bien todo dependerá de la opinión que tenga Fernando Soriano: "No se descarta nada, pero la Comisión Deportiva y el entrenador deben decidir el tipo de jugador que necesitan. Están barajándolo y me lo comunicarán para negociar condiciones económicas, etcétera. Mientras tanto no sé nada aunque ellos tendrán en mente varios futbolistas. ¿Kalu? Puede ser, pero no puedo asegurarlo". Tras la frustrada operación por Caballero, delantero del Lugo, el máximo accionista admite que el club barajó otras alternativas, pero no terminaban de satisfacer las necesidades planteadas por los técnicos: "Hay miles de equipos buscando y los futbolistas tienen 50 ofertas. A veces se te cae el plan A, B y C y otras te sale el primero. Algún día os invitaré a alguno para que viváis como experiencia lo que es el fichaje de un futbolista a nivel profesional. Tenemos que tirar por lo que podemos y está muy limitado. Dentro de nuestras posibilidades han venido futbolistas que querían venir. El que más nos interesaba era Caballero, pero hasta que no está firmado puede pasar cualquier cosa. Dos días antes todo el mundo estaba de acuerdo, pero el último día alguien del Sporting dijo que no salía [por Carlos Castro] y se quedó bloqueado, al ir en cadena se truncó todo.Competimos con equipos que no tienen nombre, pero sí unas capacidades económicas importantes". Al dirigente se le vio especialmente contrariado porque se cuestione la gestión que viene haciendo en el club durante los últimos años: "Hay miles de horas de gestión y de kilómetros para ver a la gente, no puedo estar todos los días contando milongas. Son muchas reuniones para convencer a jugador, agente, presidente... Son meses de gestiones y tenemos la desventaja de no poder hablar hasta que los hechos están consumados. Llevo 15 años aquí y parece en que esto no me importara. Hay algún medio empeñado en decir eso y algunos aficionados se lo creen. No puedo descubrir mis cartas ni descubrir la hoja de ruta que llevo". Respecto a la denuncia de José Ángel ante la AFE, Alfonso García defiende que se le avisó con margen: "Se le dijo hace un tiempo que buscara equipo como se le dijo al resto por temas deportivos, ya que había que enderezar el rumbo. Somos un equipo profesional y nos basamos en los resultados, por lo que barajábamos que viniesen 5 o 6 futbolistas. Salen todos menos él, no se ha movido por decisión propia y el darle la baja el último día era para que él pudiera ir a Segunda B o A como jugador en paro. Si fuera el día 1 sí que sería una faena, pero se lo comunicamos varias semanas antes. El sueldo lo tiene seguro, puede denunciar". Para concluir, hablaba de la situación de Ximo y el fichaje de Motta: "Ximo no ha renovado y veremos qué decide con el tiempo. El fútbol da tantas vueltas como el propio balón. Motta en tres o cuatro semanas se pone en forma porque experiencia, golpeo y calidad tiene. Ha estado con un preparador físico profesional y viene a aportar su experiencia porque necesitamos que sume y ayude a otros chavales jóvenes que todavía quedan en el equipo".