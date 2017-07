Lewis Hamilton, 'pole' en Silverstone

Fernando Alonso: "Tengo esperanza si las condiciones son cambiantes"

El español Fernando Alonso (McLaren Honda) indicó este sábado que la posibilidad de firmar un buen resultado en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 pasa por una carrera caótica y "con condiciones cambiantes" tras sorprender con un primer puesto en la primera ronda de clasificación (Q1).

La arriesgada apuesta de la escudería británica, que apostó por sustituir los neumáticos intermedios por los superblandos dejando al piloto asturiano con un escaso margen para iniciar su última vuelta en la Q1, fue acertada.

"Arriesgamos para tener una referencia con las gomas de seco", explicó Fernando Alonso. "Casi no cruzamos la meta, pero salió bien. Tengo una esperanza más si las condiciones son cambiantes, si la carrera es un poco caos", agregó el bicampeón del mundo.

Pese a obtener el decimotercer mejor tiempo en la sesión de clasificación, Fernando Alonso partirá como colista debido a la sanción de 30 puestos que le fue comunicada tras cambiar múltiples elementos del motor Honda de su monoplaza.

"El equipo está trabajando muchas horas extra, cambiando motores normalmente", lamentó Alonso. "Muchos aficionados de McLaren tienen ganas de vernos luchando por la 'pole' y por las victorias. Fue bonito ver a la gente excitada, de pie en las tribunas, aunque fuera momentáneo", comentó en alusión al liderato de la Q1.

Su eliminación en la Q2 le permitirá salir "con las ruedas nuevas y con el compuesto" que quiera en carrera.

Su objetivo es "estar de nuevo en los puntos" y para ello desea encontrar en Daniel Ricciardo (Red Bull) a un aliado. "Que tire para delante, que yo intentaré seguirlo. Si puede abrir el camino, crear un poco de confusión, bienvenido sea", dijo el español.

Por su parte, Carlos Sainz (Toro Rosso) transmitió su decepción tras su eliminación en la Q2 ya que un "problema de fiabilidad en la suspensión" le impidió "brillar" cuando esperaba hacerlo. "En la Q2 me he tirado un poco a una vuelta pero el coche no iba bien. Perdíamos mucho en las curvas rápidas", explicó.

El madrileño sufrió "un problema de fiabilidad en la suspensión". "No es culpa de nadie, pero habrá que ver por qué pasan estas cosas. Era un día para brillar, pero con el problema en la Q2 ha sido imposible", dijo tras ser decimocuarto.